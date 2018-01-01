Лучанка – у фіналі конкурсу Miss Ukraine Universe 2018

Влада Путава увійшла до фіналу конкурсу краси Miss Ukraine Universe 2018.



Головна подія у сфері краси України відбудеться 14 серпня у стінах найбільш розкішного готелю України – Fairmont Grand Hotel Kyiv, - пише



Міс Україна Всесвіт — щорічний конкурс краси, що існує в Україні з 2006 року. Переможниця представляє Україну на престижному міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт».



Із сотні дівчат, які були на кастингу, потрапила у 18-ку найкращих і луцька модель Влада Путава.



"Не уявляю свого життя без жартів та активного відпочинку. Займаюсь вокалом, моделінгом та спортом. По життю я борець! Я не будую плани, а ставлю перед собою цілі і рано чи пізно досягаю їх. Мета участі у конкурсі: заявити про себе на всю країну, познайомитись з цікавими людьми та отримати новий досвід!" - розповідає про себе на сторінці конкурсу у соцмережах красуня з Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкаувійшла до фіналу конкурсу краси Miss Ukraine Universe 2018.Головна подія у сфері краси України відбудеться 14 серпня у стінах найбільш розкішного готелю України – Fairmont Grand Hotel Kyiv, - пише Таблоїд Волині Міс Україна Всесвіт — щорічний конкурс краси, що існує в Україні з 2006 року. Переможниця представляє Україну на престижному міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт».Із сотні дівчат, які були на кастингу, потрапила у 18-ку найкращих і луцька модель Влада Путава."Не уявляю свого життя без жартів та активного відпочинку. Займаюсь вокалом, моделінгом та спортом. По життю я борець! Я не будую плани, а ставлю перед собою цілі і рано чи пізно досягаю їх. Мета участі у конкурсі: заявити про себе на всю країну, познайомитись з цікавими людьми та отримати новий досвід!" - розповідає про себе на сторінці конкурсу у соцмережах красуня з Луцька.

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