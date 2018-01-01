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Порятунок старовинної вежі в Луцьку: подробиці

Порятунок старовинної вежі в Луцьку: подробиці
Вежа Чарторийських – це єдиний в Луцьку зразок архітектури, що лишився від Окольного замку. Тож у місті запланували її порятунок.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У Луцьку реставруватимуть Вежу Чарторийських. Вона роззташована в Старому місті та є єдиним зразком архітектури, що залишилась від укріплень Окольного замку.

На реставраційні роботи Луцька міська рада виділила майже 115 тисяч євро, а решта – понад мільйон євро – грантові кошти.

Про те, що саме передбачає проект відновлення Вежі Чарторийських, йдеться у сюжеті.



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Теги: реконструкція, Луцьк
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