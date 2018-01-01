На матчі збірної СРСР українець з синьо-жовтим стягом станцював гопак. ВІДЕО

Данило Мигаль, який вибіг на поле у вишиванці та з прапором України, після чого станцював гопак і був спокійно відведений з поля поліцією.



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Таким чином представник діаспори підтримав співвітчизників у півфіналі чемпіонату Світу. На самому стадіоні 150 українців вивісили плакат із надписом «Свобода Україні!»



Канадець українського походження Данило Мигаль не вплинув на перебіг світової історії, однак записав своє ім’я в літописі держави золотими літерами завдяки відчайдушній, хоробрій і незабутній акції, ідея якої виникла спонтанно у його серці.



Мигаль пояснив, що хотів своїм вчинком драматизувати долю українського народу і також хотів підтримати українських футболістів.



Зазначимо, що тоді у збірній СРСР виступало одразу 9 гравців київського «Динамо».







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