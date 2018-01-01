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Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя

Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Уродженець Шацька Ігор Верчук показав старий хутір на околицях Світязя.

Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.

Також він написав коротку історію старого хутора.

«Бігав околицями Світязя, натрапив на ось таку перлинку Полісся – хутір. Ніхто там не живе, господарі відійшли в засвіти, але все лишили доглянутим, навіть хвіртку привідчинену. Заходьте добрі люди, може спраглі з дороги – напийтеся водиці, а може зголодніли – скуштуйте яблук, слив.

Та ні, не зовсім порожньо на подвір’ї, одвічні бузьки – боцюни з висоти свого родинного гнізда радо вітали мій прихід помахами крил.

Скільки то таких хуторів було на нашому Поліссі. Вогнем і мечем понищили їх совєти, а цей вижив, лишився. І так вже хочеться, щоб знову ожила історія роду на цій, прабатьківській для когось, землі», - йдеться у дописі.
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя

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Теги: історія, хутір
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Коментарі 1
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дуже гарно і сумно.
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