Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Сьогодні, 09:17
Уродженець Шацька Ігор Верчук показав старий хутір на околицях Світязя.
Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.
Також він написав коротку історію старого хутора.
«Бігав околицями Світязя, натрапив на ось таку перлинку Полісся – хутір. Ніхто там не живе, господарі відійшли в засвіти, але все лишили доглянутим, навіть хвіртку привідчинену. Заходьте добрі люди, може спраглі з дороги – напийтеся водиці, а може зголодніли – скуштуйте яблук, слив.
Та ні, не зовсім порожньо на подвір’ї, одвічні бузьки – боцюни з висоти свого родинного гнізда радо вітали мій прихід помахами крил.
Скільки то таких хуторів було на нашому Поліссі. Вогнем і мечем понищили їх совєти, а цей вижив, лишився. І так вже хочеться, щоб знову ожила історія роду на цій, прабатьківській для когось, землі», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк.
Також він написав коротку історію старого хутора.
«Бігав околицями Світязя, натрапив на ось таку перлинку Полісся – хутір. Ніхто там не живе, господарі відійшли в засвіти, але все лишили доглянутим, навіть хвіртку привідчинену. Заходьте добрі люди, може спраглі з дороги – напийтеся водиці, а може зголодніли – скуштуйте яблук, слив.
Та ні, не зовсім порожньо на подвір’ї, одвічні бузьки – боцюни з висоти свого родинного гнізда радо вітали мій прихід помахами крил.
Скільки то таких хуторів було на нашому Поліссі. Вогнем і мечем понищили їх совєти, а цей вижив, лишився. І так вже хочеться, щоб знову ожила історія роду на цій, прабатьківській для когось, землі», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
дуже гарно і сумно.
Останні новини
У центрі Луцька тролейбус в'їхав у маршрутку
Сьогодні, 09:57
Синоптики попереджають про заморозки у серпні
Сьогодні, 09:50
Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 2 серпня
Сьогодні, 09:00