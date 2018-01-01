Натрапив на перлинку Полісся, – волинянин про хутір на околицях Світязя

Ігор Верчук показав старий хутір на околицях Світязя.



Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook, - пише



Також він написав коротку історію старого хутора.



«Бігав околицями Світязя, натрапив на ось таку перлинку Полісся – хутір. Ніхто там не живе, господарі відійшли в засвіти, але все лишили доглянутим, навіть хвіртку привідчинену. Заходьте добрі люди, може спраглі з дороги – напийтеся водиці, а може зголодніли – скуштуйте яблук, слив.



Та ні, не зовсім порожньо на подвір’ї, одвічні бузьки – боцюни з висоти свого родинного гнізда радо вітали мій прихід помахами крил.



Скільки то таких хуторів було на нашому Поліссі. Вогнем і мечем понищили їх совєти, а цей вижив, лишився. І так вже хочеться, щоб знову ожила історія роду на цій, прабатьківській для когось, землі», - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Шацькапоказав старий хутір на околицях Світязя.Світлини він розмістив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Шацьк Також він написав коротку історію старого хутора.«Бігав околицями Світязя, натрапив на ось таку перлинку Полісся – хутір. Ніхто там не живе, господарі відійшли в засвіти, але все лишили доглянутим, навіть хвіртку привідчинену. Заходьте добрі люди, може спраглі з дороги – напийтеся водиці, а може зголодніли – скуштуйте яблук, слив.Та ні, не зовсім порожньо на подвір’ї, одвічні бузьки – боцюни з висоти свого родинного гнізда радо вітали мій прихід помахами крил.Скільки то таких хуторів було на нашому Поліссі. Вогнем і мечем понищили їх совєти, а цей вижив, лишився. І так вже хочеться, щоб знову ожила історія роду на цій, прабатьківській для когось, землі», - йдеться у дописі.

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