Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
Сьогодні, 14:30
П'ятьом гостям, які отруїлися на весіллі у Ківерцівському районі, поставили невтішний діагноз – сальмонельоз.
Про це йдеться сюжеті Суспільного Волинь.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.
«На сьогодні у нас 9 пацієнтів, одна дитина так і залишається, і вже відомо 5 результатів бактеріологічного посіву. Всі вони є позитивні. Діагноз – сальмонельоз», - зазначила заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
«В інших осіб бактеріологічні досліди тривають і будуть зроблені найближчим часом», - запевнила медик.
Вона зазначила, що стан пацієнтів – середньої важкості. Вони отримують антибіотикову терапію.
«Ще двоє людей, які були гостями на весіллі, із симптомами отруєння звернулися до обласної інфекційної лікарні. Один з них від госпіталізації відмовився», - розповіла Любов Серба.
Загалом відомо про майже 30 постраждалих.
Усі вони були на одному весіллі. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дорослих та одна дитина.
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Про це йдеться сюжеті Суспільного Волинь.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.
«На сьогодні у нас 9 пацієнтів, одна дитина так і залишається, і вже відомо 5 результатів бактеріологічного посіву. Всі вони є позитивні. Діагноз – сальмонельоз», - зазначила заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
«В інших осіб бактеріологічні досліди тривають і будуть зроблені найближчим часом», - запевнила медик.
Вона зазначила, що стан пацієнтів – середньої важкості. Вони отримують антибіотикову терапію.
«Ще двоє людей, які були гостями на весіллі, із симптомами отруєння звернулися до обласної інфекційної лікарні. Один з них від госпіталізації відмовився», - розповіла Любов Серба.
Загалом відомо про майже 30 постраждалих.
Усі вони були на одному весіллі. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дорослих та одна дитина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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