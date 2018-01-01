Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі





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Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.



«На сьогодні у нас 9 пацієнтів, одна дитина так і залишається, і вже відомо 5 результатів бактеріологічного посіву. Всі вони є позитивні. Діагноз – сальмонельоз», - зазначила заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любов Серба.



«В інших осіб бактеріологічні досліди тривають і будуть зроблені найближчим часом», - запевнила медик.



Вона зазначила, що стан пацієнтів – середньої важкості. Вони отримують антибіотикову терапію.



«Ще двоє людей, які були гостями на весіллі, із симптомами отруєння звернулися до обласної інфекційної лікарні. Один з них від госпіталізації відмовився», - розповіла Любов Серба.



Загалом відомо про



Усі вони були на одному весіллі. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дорослих та одна дитина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятьом гостям, які отруїлися на весіллі у Ківерцівському районі, поставили невтішний діагноз – сальмонельоз.Про це йдеться сюжеті Суспільного Волинь Нагадаємо,«На сьогодні у нас 9 пацієнтів, одна дитина так і залишається, і вже відомо 5 результатів бактеріологічного посіву. Всі вони є позитивні. Діагноз – сальмонельоз», - зазначила заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні«В інших осіб бактеріологічні досліди тривають і будуть зроблені найближчим часом», - запевнила медик.Вона зазначила, що стан пацієнтів – середньої важкості. Вони отримують антибіотикову терапію.«Ще двоє людей, які були гостями на весіллі, із симптомами отруєння звернулися до обласної інфекційної лікарні. Один з них від госпіталізації відмовився», - розповіла Любов Серба.Загалом відомо про майже 30 постраждалих Усі вони були на одному весіллі. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дорослих та одна дитина.

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