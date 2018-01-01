вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі

Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
П'ятьом гостям, які отруїлися на весіллі у Ківерцівському районі, поставили невтішний діагноз – сальмонельоз.

Про це йдеться сюжеті Суспільного Волинь.

Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.

«На сьогодні у нас 9 пацієнтів, одна дитина так і залишається, і вже відомо 5 результатів бактеріологічного посіву. Всі вони є позитивні. Діагноз – сальмонельоз», - зазначила заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любов Серба.

«В інших осіб бактеріологічні досліди тривають і будуть зроблені найближчим часом», - запевнила медик.

Вона зазначила, що стан пацієнтів – середньої важкості. Вони отримують антибіотикову терапію.

«Ще двоє людей, які були гостями на весіллі, із симптомами отруєння звернулися до обласної інфекційної лікарні. Один з них від госпіталізації відмовився», - розповіла Любов Серба.

Загалом відомо про майже 30 постраждалих.

Усі вони були на одному весіллі. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дорослих та одна дитина.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, отруєння, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Працівникам Луцької міськради дали щедрі премії
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 14:47
Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
Сьогодні, 14:30
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
У кінотеатрі «Premier City» – п'ять прем'єр за один день*
Сьогодні, 14:02
У відремонтованому луцькому дворі «забули» зробити пандуси
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині
01 серпень, 12:45
На Волині під час весілля отруїлось 17 людей На Волині під час весілля отруїлось 17 людей
01 серпень, 11:24
На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30 На Волині кількість людей, які отруїлися на весіллі, зросла до майже 30
01 серпень, 22:48
Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО
29 липень, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині троє молодиків до смерті побили чоловіка
Сьогодні, 14:47
 0
Сальмонельоз: поставили діагноз п'ятьом людям, які отруїлися на волинському весіллі
Сьогодні, 14:30
 0
Плавучий міст до «Бандерштату» виявився закоротким. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
У кінотеатрі «Premier City» – п'ять прем'єр за один день*
Сьогодні, 14:02
 0
У відремонтованому луцькому дворі «забули» зробити пандуси
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8