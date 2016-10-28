У Луцьку на ремонт закриють дитсадки: перелік





Про це йдеться у



Відтак, тимчасово припинять роботу заклади дошкільної освіти на періоди:



- з 13.08.2018 по 23.08.2018 (ЗДО № № 6, 10, 18, 35, 39);



- з 13.08.2018 по 17.08.2018 (ЗДО № 31);



- з 13.08.2018 по 31.08.2018 (ЗДО № 1).



На період проведення ремонтних робіт вихованців закладів дошкільної освіти № 1, 6, 10, 18, 31, 35, 39 переведуть в інші заклади дошкільної освіти міста.

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