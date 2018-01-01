На Рівненщині прощаються із загиблим бійцем волинської бригади

Миколу Гуменюка.



Цього року хлопцю було б 25, проте 29 серпня 2014 року він загинув поблизу села Новокатеринівка Старобешівського району Донбасу – під час виходу з Іловайського котла, - пише



Миколу поховали на краснопільському кладовищі як тимчасово невпізнаного. Лише недавно експертиза ДНК підтвердила, що це він.



Хлопець воював у складі 51-ї ОМБР, був солдатом-водієм.



Сьогодні його тіло везуть до Птичі. Суддя Олександра Жуковська оприлюднила фото з Дубна, де зустрічають загиблого, і написала: «Обабіч траси Київ-Чоп, між Молодаво і поворотом на Рачин, стояли люди на колінах і з прапорами. А авто рухалися зі швидкістю 20-30 км/год. Попереду везли вантаж 200... Безвісти зниклого молодого воїна ідентифікували... У Дубні зустрічали з почестями... посмертними...Нехай земля йому буде пухом».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Птича Дубенського району на Рівненщині сьогодні, 3 серпня, хоронитимуть бійця 51-ої ОМБРЦього року хлопцю було б 25, проте 29 серпня 2014 року він загинув поблизу села Новокатеринівка Старобешівського району Донбасу – під час виходу з Іловайського котла, - пише Рівне вечірнє Миколу поховали на краснопільському кладовищі як тимчасово невпізнаного. Лише недавно експертиза ДНК підтвердила, що це він.Хлопець воював у складі 51-ї ОМБР, був солдатом-водієм.Сьогодні його тіло везуть до Птичі. Суддяоприлюднила фото з Дубна, де зустрічають загиблого, і написала: «Обабіч траси Київ-Чоп, між Молодаво і поворотом на Рачин, стояли люди на колінах і з прапорами. А авто рухалися зі швидкістю 20-30 км/год. Попереду везли вантаж 200... Безвісти зниклого молодого воїна ідентифікували... У Дубні зустрічали з почестями... посмертними...Нехай земля йому буде пухом».

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