вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині прощаються із загиблим бійцем волинської бригади

На Рівненщині прощаються із загиблим бійцем волинської бригади
У селі Птича Дубенського району на Рівненщині сьогодні, 3 серпня, хоронитимуть бійця 51-ої ОМБР Миколу Гуменюка.

Цього року хлопцю було б 25, проте 29 серпня 2014 року він загинув поблизу села Новокатеринівка Старобешівського району Донбасу – під час виходу з Іловайського котла, - пише Рівне вечірнє.

Миколу поховали на краснопільському кладовищі як тимчасово невпізнаного. Лише недавно експертиза ДНК підтвердила, що це він.

Хлопець воював у складі 51-ї ОМБР, був солдатом-водієм.

Сьогодні його тіло везуть до Птичі. Суддя Олександра Жуковська оприлюднила фото з Дубна, де зустрічають загиблого, і написала: «Обабіч траси Київ-Чоп, між Молодаво і поворотом на Рачин, стояли люди на колінах і з прапорами. А авто рухалися зі швидкістю 20-30 км/год. Попереду везли вантаж 200... Безвісти зниклого молодого воїна ідентифікували... У Дубні зустрічали з почестями... посмертними...Нехай земля йому буде пухом».

На Рівненщині прощаються із загиблим бійцем волинської бригади

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Іловайськ, Рівненщина, 51-ша ОМБР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поки хлопці згадують загиблих, воно лупашить селфачі, – кіборг про Волянюка на урочистостях десантників
Вихованці дитбудинку на Волині заявляють про сексуальні домагання від керівництва
Яскрава геометрія і казкові монстри: графіті на стіні 40-го мікрорайону. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виявили сліди побоїв та кров, – представник Уповноваженого з прав людини про дітей з рожищенського притулку
Сьогодні, 13:32
Лідер O.Torvald на «Бандерштаті» розповів, від якого гурту «фанатіє»
Сьогодні, 13:32
На Рівненщині прощаються із загиблим бійцем волинської бригади
Сьогодні, 13:22
Хто може стати директором школи №27 у Луцьку. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 13:02
Яким стало чорне морозиво після танення: шокуючі кадри. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
26 липень, 14:04
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
16 липень, 08:29
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
10 липень, 16:02
Військовий з Рівненщини помер від поранень Військовий з Рівненщини помер від поранень
08 липень, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО
Сьогодні, 14:34
 0
«Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Перепоховають загиблого в Іловайському котлі бійця
Сьогодні, 14:05
 0
«За цю тему взагалі не хочу розмовляти», – директор притулку в Рожищі щодо сексуальних домагань
Сьогодні, 14:01
 0
Євген Галич на «Бандерштаті» анонсував відкриття телеканалу з якісною українською музикою
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8