У поліції розповіли про трагедію на Волині, в якій жінка зарізала чоловіка

У Турійському районі жінка вбила співмешканця.Нагадаємо, що пригода трапилася у неділю, 29 липня. На подвір’ї поблизу будинку виявили тіло 39-річного господаря з ножовим пораненням грудної клітки, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохронці з’ясували, що тілесні ушкодження йому під час бійки нанесла співмешканка, 37-річна жителька Турійського району.«Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 118 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт, до трьох років обмеження волі, або ж позбавлення волі строком до двох років. Досудове розслідування триває», – повідомив, начальник Турійського відділення поліції.