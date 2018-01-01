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У поліції розповіли про трагедію на Волині, в якій жінка зарізала чоловіка

У поліції розповіли про трагедію на Волині, в якій жінка зарізала чоловіка
У Турійському районі жінка вбила співмешканця.

Нагадаємо, що пригода трапилася у неділю, 29 липня. На подвір’ї поблизу будинку виявили тіло 39-річного господаря з ножовим пораненням грудної клітки, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохронці з’ясували, що тілесні ушкодження йому під час бійки нанесла співмешканка, 37-річна жителька Турійського району.

«Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 118 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт, до трьох років обмеження волі, або ж позбавлення волі строком до двох років. Досудове розслідування триває», – повідомив Анатолій Дружук, начальник Турійського відділення поліції.


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Теги: вбивство, жінка, Турійський район
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