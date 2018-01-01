«Сама природа була неймовірною», - дружина мера Львова про Світязь
Сьогодні, 19:16
Дружина мера Львова Андрія Садового Катерина Кіт-Садова нещодавно побувала на Світязі і залишилася вражена красою природи.
Про це вона розповіла 3 серпня.
Кіт-Садова каже, що вперше побувала на Шацьких озерах, ще коли була студенткою.
А ось нещодавно їй знову випав шанс побувати на Світязі. Саме на березі цього озера на одній із баз жив її син, коли разом із пластунами їздив на пластовий табір.
Жінка приїжджала до молоді на гутірку, де вони говорили про інклюзію та людей із особливими потребами.
І хоч база, де жили пластуни, була дуже скромною, жінку вразила краса, яка її оточувала.
«Сама природа була неймовірна», - сказала Кіт-Садова.
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Про це вона розповіла 3 серпня.
Кіт-Садова каже, що вперше побувала на Шацьких озерах, ще коли була студенткою.
А ось нещодавно їй знову випав шанс побувати на Світязі. Саме на березі цього озера на одній із баз жив її син, коли разом із пластунами їздив на пластовий табір.
Жінка приїжджала до молоді на гутірку, де вони говорили про інклюзію та людей із особливими потребами.
І хоч база, де жили пластуни, була дуже скромною, жінку вразила краса, яка її оточувала.
«Сама природа була неймовірна», - сказала Кіт-Садова.
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