Погода в Луцьку на суботу, 4 серпня
Сьогодні, 20:00
Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари.
Увечері 4 серпня йтиме дощ із грозою.
Температура удень +28°, а вночі блязько +18°.
Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
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Увечері 4 серпня йтиме дощ із грозою.
Температура удень +28°, а вночі блязько +18°.
Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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