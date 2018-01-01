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Погода в Луцьку на суботу, 4 серпня

Погода в Луцьку на суботу, 4 серпня
Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари.

Увечері 4 серпня йтиме дощ із грозою.

Температура удень +28°, а вночі блязько +18°.

Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

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Теги: погода, прогноз
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