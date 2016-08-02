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Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО

Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
На Волині 4 серпня о 16.00 мисливці відкрили сезон полювання на пернатих.

Задовго до того, як стало чутно перші постріли з мисливських рушниць, спеціальні бригади лісової охорони вирушили в рейд. Протягом усього періоду мисливського сезону вони нестимуть цілодобове патрулювання, - інформує прес-служба ВОУЛМГ.

Зазначається, що на Волині офіційно зареєстровано близько 23 тисячі мисливців. 8500 отримали контрольні картки і вже вийшли або планують вийти зі зброєю на пернатих.

"Ми зобов’язали всіх користувачів мисливських угідь створити спеціальні бригади, які проводитимуть рейди. Посилено працює лісова охорона, єгерські служби. До складу спеціальних бригад увійшли працівників груп оперативного реагування, лісової охорони, поліції, залучаються громадські активісти, журналісти. Під час рейдів перевіряються не лише документи, а наголошується на обов’язковому дотриманні правил безпеки. Адже вдома всіх чекають рідні. Живими і здоровими", – зазначає головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГ Василь Сухопор.

Головний мисливствознавець ДП «Горохівське ЛМГ» Григорій Биховець розповідає, що пропускна спроможність їхнього підприємства – 650 мисливців. 400 з них вже купили відстрільні картки і будуть полювати на пернатих.

"Мисливці у нас переважно порядні. Та й загалом скажу так: людину, яка полює без документів, видно одразу. Браконьєр ховається у кущах, боїться. Це помітно. Та й мисливці нині більше звикли до культури полювання, часто самі про такі факти повідомляють єгерську службу чи лісову охорону. Але патрулювання дійсно вкрай необхідне. Це стимулює мисливців. Тож у нашому господарстві спільно з правоохоронцями створено 6 мобільних груп. Рейди триватимуть цілодобово", – запевняє Григорій Биховець.

Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО
Як на Волині мисливці полювали на пернатих. ФОТО

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Теги: сезон, полювання, мисливці
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