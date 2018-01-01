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Скільки коштує підготовка дитини до школи. ВІДЕО

Скільки коштує підготовка дитини до школи. ВІДЕО
Журналісти дослідили ціни на «шкільний кошик» для українців.

Шкільний крам уже є на полицях магазинів. Батьки школярів починають готуватися до навчального року та шукають оптимальні варіанти, як заощадити, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Вартість на товари різниться, але батька скаржаться на високі ціни.

Рюкзаки – від 500 до 2 тисяч гривень
Зошити – від 2 до 5 гривень
Пенали – від 50 до 500 гривень
Фломастери - від 20 до 160 гривень
Шкільна сукня для дівчаток – в середньому затягне від 400 до півтори тисячі гривень
Костюм на хлопчика – від тисячі до 2000 грн.
Взуття – близько 1000 гривень.

Середній бюджет школяра цьогоріч складає щонайменше 4000-5000 гривень. Щоби зекономити, експерти радять батькам не поспішати та ретельно дослідити, що пропонують ринки та базари, до того ж одним з варіантів закупок є інтернети та оптові склади.

Вікторія Дмитренко

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Теги: ціни, школа
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