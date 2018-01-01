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Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку

Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку
У Луцьку цього року поліція планує втілити мобільні групи пілотного проекту «Поліна», спрямованого на боротьбу із домашнім насильством.

Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, - передає Вероятно.

За півроку в країні на 21,7% скоротилася кількість розбоїв, а також на 11% випадків хуліганства.

«Позитивна тенденція зменшення кількості кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів, як грабежі, яких скоєно на 30% менше, розбої – на 21,7%, хуліганства – їх менше на 11%», – розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Крім того, в рамках проекту діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства, до кінця року мобільні групи пілотного проекту «Поліна» планується впровадити в Луцьку та у ще семи містах.

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Теги: поліція, Луцьк
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