Поліція створить мобільні групи для протидії домашньому насильству в Луцьку
Сьогодні, 00:55
У Луцьку цього року поліція планує втілити мобільні групи пілотного проекту «Поліна», спрямованого на боротьбу із домашнім насильством.
Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, - передає Вероятно.
За півроку в країні на 21,7% скоротилася кількість розбоїв, а також на 11% випадків хуліганства.
«Позитивна тенденція зменшення кількості кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів, як грабежі, яких скоєно на 30% менше, розбої – на 21,7%, хуліганства – їх менше на 11%», – розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Крім того, в рамках проекту діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства, до кінця року мобільні групи пілотного проекту «Поліна» планується впровадити в Луцьку та у ще семи містах.
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Про це заявив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, - передає Вероятно.
За півроку в країні на 21,7% скоротилася кількість розбоїв, а також на 11% випадків хуліганства.
«Позитивна тенденція зменшення кількості кримінальних правопорушень спостерігається за такими видами злочинів, як грабежі, яких скоєно на 30% менше, розбої – на 21,7%, хуліганства – їх менше на 11%», – розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Крім того, в рамках проекту діяльності мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства, до кінця року мобільні групи пілотного проекту «Поліна» планується впровадити в Луцьку та у ще семи містах.
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