Задля порятунку життя дитини жінка в Луцьку розтрощила авто





Про це повідомляє



Сірий Volkswagen рухався вулицею Стрілецькою з центру у напрямку Вишкова. В цей час на дорогу несподівано вискочив хлопчик.



Водійка зреагувала миттєво і різко повернула праворуч. Цей маневр коштував власниці розбитої автівки, але врятував малому життя.



Хлопчика забрала швидка, але, за словами очевидців, життю хлопчика нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хлопчик шкільного віку перебігав дорогу у невстановленому місці і став причиною ДТП.Про це повідомляє Район. Луцьк Сірий Volkswagen рухався вулицею Стрілецькою з центру у напрямку Вишкова. В цей час на дорогу несподівано вискочив хлопчик.Водійка зреагувала миттєво і різко повернула праворуч. Цей маневр коштував власниці розбитої автівки, але врятував малому життя.Хлопчика забрала швидка, але, за словами очевидців, життю хлопчика нічого не загрожує.

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