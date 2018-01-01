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Задля порятунку життя дитини жінка в Луцьку розтрощила авто

Задля порятунку життя дитини жінка в Луцьку розтрощила авто
У Луцьку хлопчик шкільного віку перебігав дорогу у невстановленому місці і став причиною ДТП.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Сірий Volkswagen рухався вулицею Стрілецькою з центру у напрямку Вишкова. В цей час на дорогу несподівано вискочив хлопчик.

Водійка зреагувала миттєво і різко повернула праворуч. Цей маневр коштував власниці розбитої автівки, але врятував малому життя.

Хлопчика забрала швидка, але, за словами очевидців, життю хлопчика нічого не загрожує.


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Теги: ДТП, Луцьк
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