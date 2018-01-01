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Волинянину, який переправляв жінок у секс-рабство, оголосили про підозру

Волинянину, який переправляв жінок у секс-рабство, оголосили про підозру
29-річному волинянину, який переправляв жінок у Польщу для подальшої їх сексуальної експлуатації, оголосили про підозру.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, чоловіка затримали 7 липня, на пункті пропуску «Ягодин».

Згодом показали відео затримання волинянина.

Під час досудового слідства встановили, що волинянин під приводом легального працевлаштування в Республіці Польща, підшукав двох молодих дівчат та намагався переправити їх до сусідньої держави для сексуальної експлуатації.

Слідчі детективи затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 149, ч.2. ст.15, ст. 149 Кримінального кодексу України, йдеться про торгівлю людьми.

Нині вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

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Теги: рабство, Волинь, Ягодин, Польща, злочин
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