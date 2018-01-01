Волинянину, який переправляв жінок у секс-рабство, оголосили про підозру





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



Згодом



Під час досудового слідства встановили, що волинянин під приводом легального працевлаштування в Республіці Польща, підшукав двох молодих дівчат та намагався переправити їх до сусідньої держави для сексуальної експлуатації.



Слідчі детективи затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 149, ч.2. ст.15, ст. 149 Кримінального кодексу України, йдеться про торгівлю людьми.



Нині вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річному волинянину, який переправляв жінок у Польщу для подальшої їх сексуальної експлуатації, оголосили про підозру.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, чоловіка затримали 7 липня, на пункті пропуску «Ягодин» Згодом показали відео затримання волинянина Під час досудового слідства встановили, що волинянин під приводом легального працевлаштування в Республіці Польща, підшукав двох молодих дівчат та намагався переправити їх до сусідньої держави для сексуальної експлуатації.Слідчі детективи затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили про підозру за ч. 2 ст. 149, ч.2. ст.15, ст. 149 Кримінального кодексу України, йдеться про торгівлю людьми.Нині вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.

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