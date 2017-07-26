У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу





Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України, передає



Поєдинки «Барком-Кажани» (Львів) - «Новатор» (Хмельницький) та «Хімік» - «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» пройдуть на арені ОДЮСШ в Луцьку. Матч за трофей у жінок розпочнеться о 14:30, тоді як чоловіки зіграють о 17:00.



Обидва поєдинки відбудуться 22 вересня.



Відзначимо, що Суперкубок України розігрується з 2016 року. Перший раз трофеї розігрувалися в Києві, а в 2017 році - в Черкасах. «Хімік» є дворазовим переможцем Суперкубка у жінок, тоді як у чоловіків по одній перемозі у діючих чемпіонів України «Барком-Кажани» та у харківського «Локомотива», який може не вийти на наступний сезон Суперліги.



Обидва матчі за Суперкубок-2018 можна буде переглянути на телеканалі XSPORТ.

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