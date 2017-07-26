вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу

У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу
Матчі за Суперкубок України-2018 з волейболу серед чоловіків і жінок пройдуть в Луцьку.

Про це повідомляє прес-служба Федерації волейболу України, передає ВолиньSport.

Поєдинки «Барком-Кажани» (Львів) - «Новатор» (Хмельницький) та «Хімік» - «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» пройдуть на арені ОДЮСШ в Луцьку. Матч за трофей у жінок розпочнеться о 14:30, тоді як чоловіки зіграють о 17:00.

Обидва поєдинки відбудуться 22 вересня.

Відзначимо, що Суперкубок України розігрується з 2016 року. Перший раз трофеї розігрувалися в Києві, а в 2017 році - в Черкасах. «Хімік» є дворазовим переможцем Суперкубка у жінок, тоді як у чоловіків по одній перемозі у діючих чемпіонів України «Барком-Кажани» та у харківського «Локомотива», який може не вийти на наступний сезон Суперліги.

Обидва матчі за Суперкубок-2018 можна буде переглянути на телеканалі XSPORТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волейбол, Луцьк, спорт, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
Сьогодні, 18:39
Що даватимуть волинянкам у бейбі-боксах. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:30
У Луцьку відбудуться матчі за Суперкубок України з волейболу
Сьогодні, 18:19
Активним лучанам розкажуть, як змінити життя міста на краще
Сьогодні, 18:15
На Волині відкрили тимчасовий перехід «Адамчуки-Збереже». ФОТО
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
Волинські аграрії організували перший дитячий міні-футбольний турнір. ФОТО Волинські аграрії організували перший дитячий міні-футбольний турнір. ФОТО
13 травень, 15:05
На Волині визначать найсильнішу богатирську команду країни На Волині визначать найсильнішу богатирську команду країни
26 липень, 2017, 18:35
У «ПортCity» позмагаються найспортивніші сім’ї Луцька У «ПортCity» позмагаються найспортивніші сім’ї Луцька
23 лютий, 2017, 11:20
Платний спорт: скільки коштувала спортсменам участь у півмарафоні «Лучеськ» Платний спорт: скільки коштувала спортсменам участь у півмарафоні «Лучеськ»
11 вересень, 2016, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
Сьогодні, 19:43
 0
Без спортзалу, зате з мультибордами: якою буде школа №27 у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:36
 0
До Дня Незалежності у Луцьку влаштують фотосушку
Сьогодні, 19:15
 0
У луцькому пологовому видали ювілейне свідоцтво про народження. ФОТО
Сьогодні, 19:08
 0
Медіа
відео
1/8