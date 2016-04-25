Коли відбудеться «Ніч у Луцькому замку»





Про це йдеться у



Нагадаємо, що



У Луцьку День міста цьогоріч не святкуватимуть наприкінці серпня - дату святкування цього року перенесли на другу суботу-неділю вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фестиваль «Ніч у Луцькому замку» проведуть 8-9 вересня.Про це йдеться у розпорядженні на сайті Луцької міської ради.Нагадаємо, що фестиваль переносили на День міста Луцька. А перед тим повідомляли, що свято має відбутися з 30 червня на 1 липня.У Луцьку День міста цьогоріч не святкуватимуть наприкінці серпня - дату святкування цього року перенесли на другу суботу-неділю вересня.

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