вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО

У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО
У Луцьку через декілька років з'явиться відпочинкова зона, більша за «City Park».

Про це в інтерв'ю ІА «Конкурент» розповів депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.

Зі слів бізнесмена, проект «Оселя Парк», який передбачає будівництво житлового комплексу та великої рекреаційної зони навколо нього, є його мрією.

«Парк – некомерційний проект... Це проект моєї душі. Я щасливий бачити, як люди сприйняли «Сіті Парк». Мені дуже приємно, коли зі мною всі вітаються, питають, як у мене справи, пропонують якісь ідеї. Я дуже хотів знайти ще одне місце, де можна побудувати щось подібне», – зазначив він.

Орієнтовний кошторис облаштування рекреаційної зони, доступ до якої матимуть всі лучани, попередньо складає близько 20 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Покровський, інтерв'ю, парк, відпочинкова зона, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хороший проект!
Відповісти
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як правильно зібрати дитину у школу: поради волинянам
Сьогодні, 14:32
Місце проведення Дня молоді у Луцьку перенесли
Сьогодні, 14:13
У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Суд виправдав волинського поліцейського, якому «приписували» 1000 доларів хабара
Сьогодні, 13:40
На Волині вандали поперекидали лавки в парку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
Схожі новини
Андрій Покровський: «Ми живемо у світі, де діють закони джунглів і де виживає сильніший» Андрій Покровський: «Ми живемо у світі, де діють закони джунглів і де виживає сильніший»
25 липень, 2017, 21:00
Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю» Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю»
Сьогодні, 09:45
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
07 серпень, 22:24
Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк
02 серпень, 00:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
Сьогодні, 10:43
 1
На Волині покарали працівника колонії, який передавав в'язням телефони
Сьогодні, 14:55
 0
У Дніпрі неповнолітня народила трійню. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
 0
На Волинь прибула рекордна кількість лікарів-інтернів
Сьогодні, 14:43
 0
Магічна сила вісімок: скільки пар одружилися в Луцьку 8 серпня
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8