У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО
Сьогодні, 13:44
У Луцьку через декілька років з'явиться відпочинкова зона, більша за «City Park».
Про це в інтерв'ю ІА «Конкурент» розповів депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.
Зі слів бізнесмена, проект «Оселя Парк», який передбачає будівництво житлового комплексу та великої рекреаційної зони навколо нього, є його мрією.
«Парк – некомерційний проект... Це проект моєї душі. Я щасливий бачити, як люди сприйняли «Сіті Парк». Мені дуже приємно, коли зі мною всі вітаються, питають, як у мене справи, пропонують якісь ідеї. Я дуже хотів знайти ще одне місце, де можна побудувати щось подібне», – зазначив він.
Орієнтовний кошторис облаштування рекреаційної зони, доступ до якої матимуть всі лучани, попередньо складає близько 20 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю»
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Про це в інтерв'ю ІА «Конкурент» розповів депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.
Зі слів бізнесмена, проект «Оселя Парк», який передбачає будівництво житлового комплексу та великої рекреаційної зони навколо нього, є його мрією.
«Парк – некомерційний проект... Це проект моєї душі. Я щасливий бачити, як люди сприйняли «Сіті Парк». Мені дуже приємно, коли зі мною всі вітаються, питають, як у мене справи, пропонують якісь ідеї. Я дуже хотів знайти ще одне місце, де можна побудувати щось подібне», – зазначив він.
Орієнтовний кошторис облаштування рекреаційної зони, доступ до якої матимуть всі лучани, попередньо складає близько 20 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Андрій Покровський: «Важливо, щоб гроші не лише правильно зароблялися, а й витрачалися з користю»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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