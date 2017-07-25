У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО





Про це в інтерв'ю Андрій Покровський.



Зі слів бізнесмена, проект «Оселя Парк», який передбачає будівництво житлового комплексу та великої рекреаційної зони навколо нього, є його мрією.



«Парк – некомерційний проект... Це проект моєї душі. Я щасливий бачити, як люди сприйняли «Сіті Парк». Мені дуже приємно, коли зі мною всі вітаються, питають, як у мене справи, пропонують якісь ідеї. Я дуже хотів знайти ще одне місце, де можна побудувати щось подібне», – зазначив він.



Орієнтовний кошторис облаштування рекреаційної зони, доступ до якої матимуть всі лучани, попередньо складає близько 20 мільйонів гривень.



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