Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня





У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до +15…+18 градусів, удень підніметься до +28…+30.



Вітер східний, південний і південно-східний, 1-6 м/с. До кінця тижня

очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде сонячно.У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода.Температура повітря вночі до +15…+18 градусів, удень підніметься до +28…+30.Вітер східний, південний і південно-східний, 1-6 м/с. До кінця тижняочікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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