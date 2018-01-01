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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде сонячно.

У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +15…+18 градусів, удень підніметься до +28…+30.

Вітер східний, південний і південно-східний, 1-6 м/с. До кінця тижня
очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода, прогноз
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