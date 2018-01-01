Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 10 серпня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде сонячно.
У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +15…+18 градусів, удень підніметься до +28…+30.
Вітер східний, південний і південно-східний, 1-6 м/с. До кінця тижня
очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +15…+18 градусів, удень підніметься до +28…+30.
Вітер східний, південний і південно-східний, 1-6 м/с. До кінця тижня
очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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