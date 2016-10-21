вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком

Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком
Жителя Іваничівського району вивезли в ліс і побили.

До поліції 1-го серпня звернувся 33-річний мешканець села Мишів, водій ДП «Луга-Нова» Іван Р. із заявою про вчинення проти нього протиправних дій, - пише Буг.

Як з’ясувалось, 30-го липня близько 11-ої години, перебуваючи вдома, він отримав дзвінок з невідомого номеру від особи, яка, представившись, поцікавилася його місцем перебування.

Два працівники охорони підприємства «Луга-Нова» приїхали до його будинку, сказали сісти в машину, після чого рушили в сторону Горохова. Чоловіка вивезли приблизно за 20 кілометрів від села до лісу, що знаходиться на межі Львівської та Волинської областей. Нічого не пояснюючи, дорогою йому говорили: «Думай, що ти зробив».

У салоні авто чоловік побачив кайданки. Його вивели у лісі, зазначивши: «Розказуй, де акумулятори».

Мешканцю Мишева наносили тілесні ушкодження. Один з чоловіків дістав вінчестер і вистрілив в повітря, після цього направив зброю на нього.

Іван Р. на колінах пояснював, що нічого не крав. Його кайданками прикували до дерева, забрали телефон, самі ж сіли в машину із наміром їхати. Однак потім чоловіки вернулися, посадили Івана Р. в машину, повернули мобільний, привезли та висадили біля місця роботи.

«БУГ» не зміг отримати коментар керівника підприємства «Луга-Нова» Ігоря Куницького про інцидент за участю працівників підприємства, оскільки її повідомили, що він перебуває на лікарняному.

Власником ДП «Агрофірма Луга-Нова» є Сергій Ковальчук.

Відомості про вчинення злочину внесені до ЄРДР. Іваничівська поліція порушила справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), хоч судово-медична експертиза досі не проведена.

Тим часом адвокат заявника зазначає, що вчинений злочин тягне як мінімум на 4 статті Кримінального кодексу – 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством).

«БУГу» вдалося поспілкуватися з Петром Б., на якого заявлено в поліцію. Він заперечує, що вчиняв злочин і стверджує, що спілкувалися із заявником у машині біля його дому, адже він підозрюється в причетності до крадіжки 4-х акумуляторів автомобілів підприємства марки КАМАЗ. Після цього, зазначає, відвезли його на роботу.

Станом на 9-те серпня Петро Б. не був допитаний працівниками правоохоронних органів і у відділок, зауважує, не викликався.

Слідчий повідомляє, що питання про перекваліфікацію справи розглядатиметься тоді, коли будуть встановлені всі обставини інциденту.

У поліції кажуть, що обидва фігуранти, на яких подана заява, є власниками зброї, а саме мисливських рушниць. В одного з них також є газовий пістолет.

Зброя, стверджують правоохоронці, – офіційно зареєстрована.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, катування, Волинь, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись
Сьогодні, 17:05
На Волині злодій викрав з квартири зброю
Сьогодні, 16:40
Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком
Сьогодні, 16:31
Волинські митники за добу конфіскували 4 машини «на бляхах»
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на СТО – масова бійка
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
На Волині чоловік хотів сховати зброю у лісі На Волині чоловік хотів сховати зброю у лісі
21 жовтень, 2016, 11:10
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
03 серпень, 11:50
Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО Волинську лісівницю нагородили почесною відзнакою. ФОТО
29 липень, 14:02
Де народжуються майбутні ліси Волині. ФОТО Де народжуються майбутні ліси Волині. ФОТО
21 липень, 08:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'явився пристрій, який рятуватиме пацієнтів із аритмією
09 серпень, 18:39
 1
Український пасажирський транспорт: коли поїздка перетворюється у пекло
09 серпень, 10:43
 1
Фахівці розповіли, у яких водоймах на Волині небезпечно купатись
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині злодій викрав з квартири зброю
Сьогодні, 16:40
 0
Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком
Сьогодні, 16:31
 0
Медіа
відео
1/8