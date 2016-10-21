Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком

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Жителя Іваничівського району вивезли в ліс і побили.
До поліції 1-го серпня звернувся 33-річний мешканець села Мишів, водій ДП «Луга-Нова» Іван Р. із заявою про вчинення проти нього протиправних дій, - пише Буг.
Як з’ясувалось, 30-го липня близько 11-ої години, перебуваючи вдома, він отримав дзвінок з невідомого номеру від особи, яка, представившись, поцікавилася його місцем перебування.
Два працівники охорони підприємства «Луга-Нова» приїхали до його будинку, сказали сісти в машину, після чого рушили в сторону Горохова. Чоловіка вивезли приблизно за 20 кілометрів від села до лісу, що знаходиться на межі Львівської та Волинської областей. Нічого не пояснюючи, дорогою йому говорили: «Думай, що ти зробив».
У салоні авто чоловік побачив кайданки. Його вивели у лісі, зазначивши: «Розказуй, де акумулятори».
Мешканцю Мишева наносили тілесні ушкодження. Один з чоловіків дістав вінчестер і вистрілив в повітря, після цього направив зброю на нього.
Іван Р. на колінах пояснював, що нічого не крав. Його кайданками прикували до дерева, забрали телефон, самі ж сіли в машину із наміром їхати. Однак потім чоловіки вернулися, посадили Івана Р. в машину, повернули мобільний, привезли та висадили біля місця роботи.
«БУГ» не зміг отримати коментар керівника підприємства «Луга-Нова» Ігоря Куницького про інцидент за участю працівників підприємства, оскільки її повідомили, що він перебуває на лікарняному.
Власником ДП «Агрофірма Луга-Нова» є Сергій Ковальчук.
Відомості про вчинення злочину внесені до ЄРДР. Іваничівська поліція порушила справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), хоч судово-медична експертиза досі не проведена.
Тим часом адвокат заявника зазначає, що вчинений злочин тягне як мінімум на 4 статті Кримінального кодексу – 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством).
«БУГу» вдалося поспілкуватися з Петром Б., на якого заявлено в поліцію. Він заперечує, що вчиняв злочин і стверджує, що спілкувалися із заявником у машині біля його дому, адже він підозрюється в причетності до крадіжки 4-х акумуляторів автомобілів підприємства марки КАМАЗ. Після цього, зазначає, відвезли його на роботу.
Станом на 9-те серпня Петро Б. не був допитаний працівниками правоохоронних органів і у відділок, зауважує, не викликався.
Слідчий повідомляє, що питання про перекваліфікацію справи розглядатиметься тоді, коли будуть встановлені всі обставини інциденту.
У поліції кажуть, що обидва фігуранти, на яких подана заява, є власниками зброї, а саме мисливських рушниць. В одного з них також є газовий пістолет.
Зброя, стверджують правоохоронці, – офіційно зареєстрована.
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До поліції 1-го серпня звернувся 33-річний мешканець села Мишів, водій ДП «Луга-Нова» Іван Р. із заявою про вчинення проти нього протиправних дій, - пише Буг.
Як з’ясувалось, 30-го липня близько 11-ої години, перебуваючи вдома, він отримав дзвінок з невідомого номеру від особи, яка, представившись, поцікавилася його місцем перебування.
Два працівники охорони підприємства «Луга-Нова» приїхали до його будинку, сказали сісти в машину, після чого рушили в сторону Горохова. Чоловіка вивезли приблизно за 20 кілометрів від села до лісу, що знаходиться на межі Львівської та Волинської областей. Нічого не пояснюючи, дорогою йому говорили: «Думай, що ти зробив».
У салоні авто чоловік побачив кайданки. Його вивели у лісі, зазначивши: «Розказуй, де акумулятори».
Мешканцю Мишева наносили тілесні ушкодження. Один з чоловіків дістав вінчестер і вистрілив в повітря, після цього направив зброю на нього.
Іван Р. на колінах пояснював, що нічого не крав. Його кайданками прикували до дерева, забрали телефон, самі ж сіли в машину із наміром їхати. Однак потім чоловіки вернулися, посадили Івана Р. в машину, повернули мобільний, привезли та висадили біля місця роботи.
«БУГ» не зміг отримати коментар керівника підприємства «Луга-Нова» Ігоря Куницького про інцидент за участю працівників підприємства, оскільки її повідомили, що він перебуває на лікарняному.
Власником ДП «Агрофірма Луга-Нова» є Сергій Ковальчук.
Відомості про вчинення злочину внесені до ЄРДР. Іваничівська поліція порушила справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), хоч судово-медична експертиза досі не проведена.
Тим часом адвокат заявника зазначає, що вчинений злочин тягне як мінімум на 4 статті Кримінального кодексу – 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством).
«БУГу» вдалося поспілкуватися з Петром Б., на якого заявлено в поліцію. Він заперечує, що вчиняв злочин і стверджує, що спілкувалися із заявником у машині біля його дому, адже він підозрюється в причетності до крадіжки 4-х акумуляторів автомобілів підприємства марки КАМАЗ. Після цього, зазначає, відвезли його на роботу.
Станом на 9-те серпня Петро Б. не був допитаний працівниками правоохоронних органів і у відділок, зауважує, не викликався.
Слідчий повідомляє, що питання про перекваліфікацію справи розглядатиметься тоді, коли будуть встановлені всі обставини інциденту.
У поліції кажуть, що обидва фігуранти, на яких подана заява, є власниками зброї, а саме мисливських рушниць. В одного з них також є газовий пістолет.
Зброя, стверджують правоохоронці, – офіційно зареєстрована.
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