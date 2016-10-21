Кайданками прикували до дерева і побили: на Волині познущались над чоловіком





До поліції 1-го серпня звернувся 33-річний мешканець села Мишів, водій ДП «Луга-Нова» Іван Р. із заявою про вчинення проти нього протиправних дій, - пише



Як з’ясувалось, 30-го липня близько 11-ої години, перебуваючи вдома, він отримав дзвінок з невідомого номеру від особи, яка, представившись, поцікавилася його місцем перебування.



Два працівники охорони підприємства «Луга-Нова» приїхали до його будинку, сказали сісти в машину, після чого рушили в сторону Горохова. Чоловіка вивезли приблизно за 20 кілометрів від села до лісу, що знаходиться на межі Львівської та Волинської областей. Нічого не пояснюючи, дорогою йому говорили: «Думай, що ти зробив».



У салоні авто чоловік побачив кайданки. Його вивели у лісі, зазначивши: «Розказуй, де акумулятори».



Мешканцю Мишева наносили тілесні ушкодження. Один з чоловіків дістав вінчестер і вистрілив в повітря, після цього направив зброю на нього.



Іван Р. на колінах пояснював, що нічого не крав. Його кайданками прикували до дерева, забрали телефон, самі ж сіли в машину із наміром їхати. Однак потім чоловіки вернулися, посадили Івана Р. в машину, повернули мобільний, привезли та висадили біля місця роботи.



«БУГ» не зміг отримати коментар керівника підприємства «Луга-Нова» Ігоря Куницького про інцидент за участю працівників підприємства, оскільки її повідомили, що він перебуває на лікарняному.



Власником ДП «Агрофірма Луга-Нова» є Сергій Ковальчук.



Відомості про вчинення злочину внесені до ЄРДР. Іваничівська поліція порушила справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), хоч судово-медична експертиза досі не проведена.



Тим часом адвокат заявника зазначає, що вчинений злочин тягне як мінімум на 4 статті Кримінального кодексу – 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством).



«БУГу» вдалося поспілкуватися з Петром Б., на якого заявлено в поліцію. Він заперечує, що вчиняв злочин і стверджує, що спілкувалися із заявником у машині біля його дому, адже він підозрюється в причетності до крадіжки 4-х акумуляторів автомобілів підприємства марки КАМАЗ. Після цього, зазначає, відвезли його на роботу.



Станом на 9-те серпня Петро Б. не був допитаний працівниками правоохоронних органів і у відділок, зауважує, не викликався.



Слідчий повідомляє, що питання про перекваліфікацію справи розглядатиметься тоді, коли будуть встановлені всі обставини інциденту.



У поліції кажуть, що обидва фігуранти, на яких подана заява, є власниками зброї, а саме мисливських рушниць. В одного з них також є газовий пістолет.



Зброя, стверджують правоохоронці, – офіційно зареєстрована.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя Іваничівського району вивезли в ліс і побили.До поліції 1-го серпня звернувся 33-річний мешканець села Мишів, водій ДП «Луга-Нова»із заявою про вчинення проти нього протиправних дій, - пише Буг Як з’ясувалось, 30-го липня близько 11-ої години, перебуваючи вдома, він отримав дзвінок з невідомого номеру від особи, яка, представившись, поцікавилася його місцем перебування.Два працівники охорони підприємства «Луга-Нова» приїхали до його будинку, сказали сісти в машину, після чого рушили в сторону Горохова. Чоловіка вивезли приблизно за 20 кілометрів від села до лісу, що знаходиться на межі Львівської та Волинської областей. Нічого не пояснюючи, дорогою йому говорили: «Думай, що ти зробив».У салоні авто чоловік побачив кайданки. Його вивели у лісі, зазначивши: «Розказуй, де акумулятори».Мешканцю Мишева наносили тілесні ушкодження. Один з чоловіків дістав вінчестер і вистрілив в повітря, після цього направив зброю на нього.Іван Р. на колінах пояснював, що нічого не крав. Його кайданками прикували до дерева, забрали телефон, самі ж сіли в машину із наміром їхати. Однак потім чоловіки вернулися, посадили Івана Р. в машину, повернули мобільний, привезли та висадили біля місця роботи.«БУГ» не зміг отримати коментар керівника підприємства «Луга-Нова» Ігоря Куницького про інцидент за участю працівників підприємства, оскільки її повідомили, що він перебуває на лікарняному.Власником ДП «Агрофірма Луга-Нова» єВідомості про вчинення злочину внесені до ЄРДР. Іваничівська поліція порушила справу за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень), хоч судово-медична експертиза досі не проведена.Тим часом адвокат заявника зазначає, що вчинений злочин тягне як мінімум на 4 статті Кримінального кодексу – 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством).«БУГу» вдалося поспілкуватися з Петром Б., на якого заявлено в поліцію. Він заперечує, що вчиняв злочин і стверджує, що спілкувалися із заявником у машині біля його дому, адже він підозрюється в причетності до крадіжки 4-х акумуляторів автомобілів підприємства марки КАМАЗ. Після цього, зазначає, відвезли його на роботу.Станом на 9-те серпня Петро Б. не був допитаний працівниками правоохоронних органів і у відділок, зауважує, не викликався.Слідчий повідомляє, що питання про перекваліфікацію справи розглядатиметься тоді, коли будуть встановлені всі обставини інциденту.У поліції кажуть, що обидва фігуранти, на яких подана заява, є власниками зброї, а саме мисливських рушниць. В одного з них також є газовий пістолет.Зброя, стверджують правоохоронці, – офіційно зареєстрована.

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