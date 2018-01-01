До луцького фестивалю завітають львівські музиканти





The Cancel - це органічний симбіоз хіп-хопові бітів, диджейских скретч і фанкових мотивів. Вони радуватимуть відвідувачів фестивалю 25 серпня.



Львівські музиканти майстерно оперують такими різними жанрами, гармонійно поєднуючи їхні настрої, і створюють неповторну самобутню музику за допомогою класичних клавішних, саксофона, вміло переплетених з електро-, бас-гітарою, міді-контролерами і скретчем.



Склад:



Sax: - Олексій Яцина

Guitar: - Микола Зінченко

Keys: - Єгор Гавриленко

Bass: - Ростислав Велеславовіч

Controllers: - Андрій Зеленський

Scratch: - Ростислав Швед (Dj Shon)



Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.



Квитки можна придбати за посиланням:



25 серпня -

26 серпня -



Дітям до 14 років вхід безкоштовний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ 2018» не міг би оминути увагою величне місто Львів, а тому організатори запросили гурт "The Cancel X Band".The Cancel - це органічний симбіоз хіп-хопові бітів, диджейских скретч і фанкових мотивів. Вони радуватимуть відвідувачів фестивалю 25 серпня.Львівські музиканти майстерно оперують такими різними жанрами, гармонійно поєднуючи їхні настрої, і створюють неповторну самобутню музику за допомогою класичних клавішних, саксофона, вміло переплетених з електро-, бас-гітарою, міді-контролерами і скретчем.Склад:Sax: -Guitar: -Keys: -Bass: -Controllers: -Scratch: -(Dj Shon)Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.Квитки можна придбати за посиланням:25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018 26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck Дітям до 14 років вхід безкоштовний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію