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До луцького фестивалю завітають львівські музиканти

До луцького фестивалю завітають львівські музиканти
Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ 2018» не міг би оминути увагою величне місто Львів, а тому організатори запросили гурт "The Cancel X Band".

The Cancel - це органічний симбіоз хіп-хопові бітів, диджейских скретч і фанкових мотивів. Вони радуватимуть відвідувачів фестивалю 25 серпня.

Львівські музиканти майстерно оперують такими різними жанрами, гармонійно поєднуючи їхні настрої, і створюють неповторну самобутню музику за допомогою класичних клавішних, саксофона, вміло переплетених з електро-, бас-гітарою, міді-контролерами і скретчем.

Склад:

Sax: - Олексій Яцина
Guitar: - Микола Зінченко
Keys: - Єгор Гавриленко
Bass: - Ростислав Велеславовіч
Controllers: - Андрій Зеленський
Scratch: - Ростислав Швед (Dj Shon)

Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.

Квитки можна придбати за посиланням:

25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck

Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
До луцького фестивалю завітають львівські музиканти

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Теги: Луцьк, фестиваль, захід
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