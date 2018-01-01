До луцького фестивалю завітають львівські музиканти
Сьогодні, 22:48
Міжнародний джазовий фестиваль «ART JAZZ 2018» не міг би оминути увагою величне місто Львів, а тому організатори запросили гурт "The Cancel X Band".
The Cancel - це органічний симбіоз хіп-хопові бітів, диджейских скретч і фанкових мотивів. Вони радуватимуть відвідувачів фестивалю 25 серпня.
Львівські музиканти майстерно оперують такими різними жанрами, гармонійно поєднуючи їхні настрої, і створюють неповторну самобутню музику за допомогою класичних клавішних, саксофона, вміло переплетених з електро-, бас-гітарою, міді-контролерами і скретчем.
Склад:
Sax: - Олексій Яцина
Guitar: - Микола Зінченко
Keys: - Єгор Гавриленко
Bass: - Ростислав Велеславовіч
Controllers: - Андрій Зеленський
Scratch: - Ростислав Швед (Dj Shon)
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
The Cancel - це органічний симбіоз хіп-хопові бітів, диджейских скретч і фанкових мотивів. Вони радуватимуть відвідувачів фестивалю 25 серпня.
Львівські музиканти майстерно оперують такими різними жанрами, гармонійно поєднуючи їхні настрої, і створюють неповторну самобутню музику за допомогою класичних клавішних, саксофона, вміло переплетених з електро-, бас-гітарою, міді-контролерами і скретчем.
Склад:
Sax: - Олексій Яцина
Guitar: - Микола Зінченко
Keys: - Єгор Гавриленко
Bass: - Ростислав Велеславовіч
Controllers: - Андрій Зеленський
Scratch: - Ростислав Швед (Dj Shon)
Нагадаємо, музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Квитки можна придбати за посиланням:
25 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018
26 серпня - https://kasa.in.ua/art-jazz-2018-luck
Дітям до 14 років вхід безкоштовний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
До луцького фестивалю завітають львівські музиканти
Сьогодні, 22:48
Опублікували відео незвичних змагань на Волині
Сьогодні, 20:23
Муніципали прибрали «страшні сараї» в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:35