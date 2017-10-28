В Іспанії під час концерту постраждали понад 300 людей
Сьогодні, 11:11
В іспанському місті Віго більш ніж 300 людей постраждали в результаті обвалення конструкцій сцени під час концерту на набережній.
Як пише місцеве видання Faro de Vigo, дерев'яна платформа не витримала ваги глядачів і обвалилася, - пише Обозреватель.
За наявною інформацією, всі постраждали, як мінімум 312 осіб. П'ятеро в тяжкому стані, двоє з них неповнолітні. При цьому загрози життю постраждалих немає.
За словами очевидців, коли люди впали в воду, почалася паніка. 16-річна дівчинка, яка опинилася серед відвідувачів концерту, розповідає, що потерпілі не могли вибратися і падали один на одного.
"Я навіть не торкнулася до води, тому що під мною було дуже багато людей", - розповіла вона.
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Як пише місцеве видання Faro de Vigo, дерев'яна платформа не витримала ваги глядачів і обвалилася, - пише Обозреватель.
За наявною інформацією, всі постраждали, як мінімум 312 осіб. П'ятеро в тяжкому стані, двоє з них неповнолітні. При цьому загрози життю постраждалих немає.
За словами очевидців, коли люди впали в воду, почалася паніка. 16-річна дівчинка, яка опинилася серед відвідувачів концерту, розповідає, що потерпілі не могли вибратися і падали один на одного.
"Я навіть не торкнулася до води, тому що під мною було дуже багато людей", - розповіла вона.
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