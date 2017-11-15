Посадовцям міграційної служби на Волині, які попалися на хабарі, винесли підозру
Сьогодні, 13:05
За попередньою змовою начальником та головним спеціалістом Ківерцівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області працівники отримали хабарі.
Підлегла на виконання доручення начальника сектору 10 серпня одержала по 1000 грн. неправомірної вигоди з кожного з трьох громадян за швидке й безперешкодне прийняття та реєстрацію в електронній базі ДМС документів для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Під кінець робочого дня головний спеціаліст районного сектору занесла "заробіток" начальнику – й обох їх викрили правоохоронці.
Спритницям повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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Підлегла на виконання доручення начальника сектору 10 серпня одержала по 1000 грн. неправомірної вигоди з кожного з трьох громадян за швидке й безперешкодне прийняття та реєстрацію в електронній базі ДМС документів для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Під кінець робочого дня головний спеціаліст районного сектору занесла "заробіток" начальнику – й обох їх викрили правоохоронці.
Спритницям повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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