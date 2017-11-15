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Посадовцям міграційної служби на Волині, які попалися на хабарі, винесли підозру

Посадовцям міграційної служби на Волині, які попалися на хабарі, винесли підозру
За попередньою змовою начальником та головним спеціалістом Ківерцівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України у Волинській області працівники отримали хабарі.

Підлегла на виконання доручення начальника сектору 10 серпня одержала по 1000 грн. неправомірної вигоди з кожного з трьох громадян за швидке й безперешкодне прийняття та реєстрацію в електронній базі ДМС документів для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Під кінець робочого дня головний спеціаліст районного сектору занесла "заробіток" начальнику – й обох їх викрили правоохоронці.

Спритницям повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішується питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

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Теги: хабар, міграційна служба
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