На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

Болог Сільвію Юліївну, 1969 року народження. Її судили за торгівлю людьми.



Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Жінка – уродженка Закарпатської області. Її судили за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ, яка переховується від органів суду.



Луцьким міськрайонним судом їй обрано запобіжний захід – взяття під варту.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».



Конфіденційність гарантується.



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