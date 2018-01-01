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На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Болог Сільвію Юліївну, 1969 року народження. Її судили за торгівлю людьми.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Жінка – уродженка Закарпатської області. Її судили за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ, яка переховується від органів суду.

Луцьким міськрайонним судом їй обрано запобіжний захід – взяття під варту.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».

Конфіденційність гарантується.
На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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