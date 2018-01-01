На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Волинські правоохоронці розшукують Болог Сільвію Юліївну, 1969 року народження. Її судили за торгівлю людьми.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Жінка – уродженка Закарпатської області. Її судили за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ, яка переховується від органів суду.
Луцьким міськрайонним судом їй обрано запобіжний захід – взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Жінка – уродженка Закарпатської області. Її судили за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ, яка переховується від органів суду.
Луцьким міськрайонним судом їй обрано запобіжний захід – взяття під варту.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-20-98, 0501615407 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До Дня міста у Луцьку перекриють центр
Сьогодні, 12:50
Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
Сьогодні, 12:34
На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
Сьогодні, 12:21
На Волині 4 пляжі забруднені мікробами
Сьогодні, 12:10