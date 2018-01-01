На даху ЖК «Супернова» митці покажуть екстравагантну виставу*





Про це інформує



Уже зараз творча група акторів із Києва, Чернігова, Хмельницького та Луцька знайомиться з творчістю і постаттю поета та художника Костя Шишка, а режисер із Харкова Костянтин Васюков вимальовує художню концепцію майбутнього спектаклю, – йдеться на сторінці театр-студії Гармидер у Facebook.



На 5 днів митці зануряться в творчий процес у Луцьку і 30 вересня на фестивалі



Цей проект є спробою повернення Луцьку, та й усьому мистецькому просторові, призабутої легенди, справжнього інтелектуала, дивака-генія бодлерівського штибу, вірші якого й нині звучать надзвичайно сучасно, а експерименти з мистецькими формами є неймовірно вишуканими та особливими.



Крім того, цей творчий акт є навмисною спробою погляду на творчість Кості Шишка збоку (немісцевими, незаангажованими) і з позиції уже нового покоління (подекуди саркастично-критичного).



Реалізація цього творчого проекту відбудеться завдяки фінансовій підтримці будівельної компанії



Глядачі матимуть змогу оцінити не лише творчий продукт, а й комфорт і затишок нових осель і, звичайно, помилуватися чудовими краєвидами, які відкриваються з даху висотки.



Це треба буде обов’язково побачити!



ЖК «Супернова»

вул. Цегельна, 28 (район перехрестя вулиць Львівської й Потебні)



30 вересня о 18:30



Вхід вільний



Організатори фестивалю:



Театр-студія «ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку культури http://garmyder.org

Департамент культури Луцької міської ради http://culture-lutsk.org.ua



Партнери:



Генеральне Консульство Республіки Польща в м. Луцьку

Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» http://adrenalin.lutsk.ua

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків https://www.fb.com/1975869612534107

Будівельна компанія «Інвестор» https://www.investor.lutsk.ua

Рекламно-виробнича компанія «Тенета» http://teneta.lutsk.ua

Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради https://www.lutskrada.gov.ua/departments/departament-simi-molodi-ta-sportu

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед експериментів 5-го ювілейного фестивалю «Мандрівний вішак» — лабораторна вистава із робочою назвою «Шишко».Про це інформує Перший Уже зараз творча група акторів із Києва, Чернігова, Хмельницького та Луцька знайомиться з творчістю і постаттю поета та художника, а режисер із Харковавимальовує художню концепцію майбутнього спектаклю, – йдеться на сторінці театр-студії Гармидер у Facebook.На 5 днів митці зануряться в творчий процес у Луцьку і 30 вересня на фестивалі «Мандрівний вішак» представлять результат своєї роботи.Цей проект є спробою повернення Луцьку, та й усьому мистецькому просторові, призабутої легенди, справжнього інтелектуала, дивака-генія бодлерівського штибу, вірші якого й нині звучать надзвичайно сучасно, а експерименти з мистецькими формами є неймовірно вишуканими та особливими.Крім того, цей творчий акт є навмисною спробою погляду на творчість Кості Шишка збоку (немісцевими, незаангажованими) і з позиції уже нового покоління (подекуди саркастично-критичного).Реалізація цього творчого проекту відбудеться завдяки фінансовій підтримці будівельної компанії «Інвестор» . А сама вистава відбудеться в неймовірно красивому і романтичному місці — на даху однієї з новобудов ЖК «Супернова» Глядачі матимуть змогу оцінити не лише творчий продукт, а й комфорт і затишок нових осель і, звичайно, помилуватися чудовими краєвидами, які відкриваються з даху висотки.Театр-студія «ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку культури http://garmyder.orgДепартамент культури Луцької міської ради http://culture-lutsk.org.uaПартнери:Генеральне Консульство Республіки Польща в м. ЛуцькуКультурно-розважальний центр «Адреналін Сіті» http://adrenalin.lutsk.uaМузей сучасного українського мистецтва Корсаків https://www.fb.com/1975869612534107Будівельна компанія «Інвестор» https://www.investor.lutsk.uaРекламно-виробнича компанія «Тенета» http://teneta.lutsk.uaДепартамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради https://www.lutskrada.gov.ua/departments/departament-simi-molodi-ta-sportu

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