У Луцьку дорогу обляпали бетоном
Сьогодні, 10:34
У Луцьку забудовник забруднив дорогу на вулиці Карпенка-Карого.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час доповіді директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської член виконкому Олександр Серватович попросив слідкувати за порядком не лише у дворах, а й на дорогах, адже їх часто засипають щебенем, бетоном, автошляхи від цього руйнуються.
«Ми цим займаємося. Особливо контролюємо будівельні майданчики, складаємо протоколи, зобов’язуємо прибирати територію. Сьогодні вранці на Карпенка-Карого теж була розлита бетонна суміш, ми знайшли винуватця і складаємо протокол», - повідомила Сиротинська.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Під час доповіді директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської член виконкому Олександр Серватович попросив слідкувати за порядком не лише у дворах, а й на дорогах, адже їх часто засипають щебенем, бетоном, автошляхи від цього руйнуються.
«Ми цим займаємося. Особливо контролюємо будівельні майданчики, складаємо протоколи, зобов’язуємо прибирати територію. Сьогодні вранці на Карпенка-Карого теж була розлита бетонна суміш, ми знайшли винуватця і складаємо протокол», - повідомила Сиротинська.
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