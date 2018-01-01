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У Луцьку дорогу обляпали бетоном

У Луцьку дорогу обляпали бетоном
У Луцьку забудовник забруднив дорогу на вулиці Карпенка-Карого.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Під час доповіді директора департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської член виконкому Олександр Серватович попросив слідкувати за порядком не лише у дворах, а й на дорогах, адже їх часто засипають щебенем, бетоном, автошляхи від цього руйнуються.

«Ми цим займаємося. Особливо контролюємо будівельні майданчики, складаємо протоколи, зобов’язуємо прибирати територію. Сьогодні вранці на Карпенка-Карого теж була розлита бетонна суміш, ми знайшли винуватця і складаємо протокол», - повідомила Сиротинська.

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Теги: бетон, дорога
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