У Луцьку дорогу обляпали бетоном

У Луцьку забудовник забруднив дорогу на вулиці Карпенка-Карого.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Під час доповіді директора департаменту муніципальної вартичлен виконкомупопросив слідкувати за порядком не лише у дворах, а й на дорогах, адже їх часто засипають щебенем, бетоном, автошляхи від цього руйнуються.«Ми цим займаємося. Особливо контролюємо будівельні майданчики, складаємо протоколи, зобов’язуємо прибирати територію. Сьогодні вранці на Карпенка-Карого теж була розлита бетонна суміш, ми знайшли винуватця і складаємо протокол», - повідомила Сиротинська.