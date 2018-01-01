У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик





Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Літній майданчик з кіоском розмістив підприємець Сергій Школа. У тимчасової споруди немає відповідних дозвільних документів.



Відтак, підприємець має знести тимчасову споруду в парку протягом семи днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки демонтують тимчасову споруду.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Літній майданчик з кіоском розмістив підприємець. У тимчасової споруди немає відповідних дозвільних документів.Відтак, підприємець має знести тимчасову споруду в парку протягом семи днів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію