вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик

У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки демонтують тимчасову споруду.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Літній майданчик з кіоском розмістив підприємець Сергій Школа. У тимчасової споруди немає відповідних дозвільних документів.

Відтак, підприємець має знести тимчасову споруду в парку протягом семи днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк, майданчик, кіоск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик
Сьогодні, 10:44
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
Сьогодні, 10:39
У Луцьку дорогу обляпали бетоном
Сьогодні, 10:34
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
Сьогодні, 10:25
Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 10:17
Схожі новини
Не вистачає трампліна для стрибків у воду: в луцькому парку – небезпечний міст. ФОТО Не вистачає трампліна для стрибків у воду: в луцькому парку – небезпечний міст. ФОТО
13 серпень, 13:46
У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима У луцькому парку чоловік викрав у жінки сумку з грошима
10 серпень, 16:06
У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО У Луцьку з'явиться нова відпочинкова зона. ФОТО
09 серпень, 13:44
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
07 серпень, 22:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик
Сьогодні, 10:44
 0
На Волині поліцеські карають маршрутників, які їздять з порушеннями. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
У Луцьку дорогу обляпали бетоном
Сьогодні, 10:34
 0
Поліція розшукує водія, який збив дівчину на переході у Луцьку
Сьогодні, 10:25
 0
Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
Сьогодні, 10:17
 0
Медіа
відео
1/8