У центральному парку Луцька знесуть літній майданчик
Сьогодні, 10:44
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки демонтують тимчасову споруду.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Літній майданчик з кіоском розмістив підприємець Сергій Школа. У тимчасової споруди немає відповідних дозвільних документів.
Відтак, підприємець має знести тимчасову споруду в парку протягом семи днів.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Літній майданчик з кіоском розмістив підприємець Сергій Школа. У тимчасової споруди немає відповідних дозвільних документів.
Відтак, підприємець має знести тимчасову споруду в парку протягом семи днів.
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