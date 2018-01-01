П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід

На мешканця багатоверхівки в Луцьку патрульні оформили адмінпостанову за завідомо неправдивий виклик правоохоронців.Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської областіЗа словами Бузулук, мешканець багатоповерхівки на вулиці Захарова в Луцьку повідомив до поліції, що сусід наніс йому тілесні ушкодження.З’ясувалось, що заявник перебрав оковитої. Чоловік переконував, що хотів попередити.У крові в нього виявили 2,62 проміле алкоголю, що у 12 разів більше норми. На чоловіка оформили постанову за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик).