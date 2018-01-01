П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід
Сьогодні, 21:36
На мешканця багатоверхівки в Луцьку патрульні оформили адмінпостанову за завідомо неправдивий виклик правоохоронців.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, мешканець багатоповерхівки на вулиці Захарова в Луцьку повідомив до поліції, що сусід наніс йому тілесні ушкодження.
З’ясувалось, що заявник перебрав оковитої. Чоловік переконував, що хотів попередити.
У крові в нього виявили 2,62 проміле алкоголю, що у 12 разів більше норми. На чоловіка оформили постанову за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик).
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Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
За словами Бузулук, мешканець багатоповерхівки на вулиці Захарова в Луцьку повідомив до поліції, що сусід наніс йому тілесні ушкодження.
З’ясувалось, що заявник перебрав оковитої. Чоловік переконував, що хотів попередити.
У крові в нього виявили 2,62 проміле алкоголю, що у 12 разів більше норми. На чоловіка оформили постанову за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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