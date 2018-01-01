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П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід

П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід
На мешканця багатоверхівки в Луцьку патрульні оформили адмінпостанову за завідомо неправдивий виклик правоохоронців.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За словами Бузулук, мешканець багатоповерхівки на вулиці Захарова в Луцьку повідомив до поліції, що сусід наніс йому тілесні ушкодження.

З’ясувалось, що заявник перебрав оковитої. Чоловік переконував, що хотів попередити.

У крові в нього виявили 2,62 проміле алкоголю, що у 12 разів більше норми. На чоловіка оформили постанову за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик).

П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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