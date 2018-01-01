Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Тигреня Тріша, яке декілька місяців тому народилося у луцькому зоопарку, активно росте, розвивається і наразі перебуває у вольєрі поряд із дорослими тиграми.
Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша.
"До слова, смугаста красуня, яка стала всезагальною улюбленицею, вже сміливо може називатися професійною моделлю. І до її портфоліо - серпневе знімкування", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Смугасті будні: як у луцькому зоопарку живе тигреня Тріша.
"До слова, смугаста красуня, яка стала всезагальною улюбленицею, вже сміливо може називатися професійною моделлю. І до її портфоліо - серпневе знімкування", - йдеться у дописі.
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