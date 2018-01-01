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Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО

Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Тигреня Тріша, яке декілька місяців тому народилося у луцькому зоопарку, активно росте, розвивається і наразі перебуває у вольєрі поряд із дорослими тиграми.

Про це йдеться на сторінці Луцького зоопарку у facebook.

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"До слова, смугаста красуня, яка стала всезагальною улюбленицею, вже сміливо може називатися професійною моделлю. І до її портфоліо - серпневе знімкування", - йдеться у дописі.
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО
Ніби професійна модель: як живе у луцькому зоопарку тигреня Тріша. ФОТО


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Теги: тигреня, Тріша, Луцький зоопарк
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