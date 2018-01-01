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Волинські піротехніки знищили 7 боєприпасів минулих воєн

Волинські піротехніки знищили 7 боєприпасів минулих воєн
На Волині піротехніки знешкодили небезпечні знахідки, знайдені під час роботи на полях.

Так, 14 та 15 серпня працівники групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області знешкодили 7 боєприпасів часів Другої світової війни, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Вибухонебезпечні предмети, знайдені напередодні селянами під час проведення земляних робіт у Ківерцівському та Луцькому районах, ідентифікували як шість артилерійських снарядів минулої війни калібром 125, 152 мм та одну протитанкову міну.

Після вилучення вибухонебезпечних предметів сапери за допомогою спеціальних приладів провели додаткове обстеження підозрілої території. За його результатами інших вибухонебезпечних предметів не виявлено.


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Теги: ДСНС, піротехніки, знахідка
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