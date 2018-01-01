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У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*

У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*
Якщо у вас з’явиться нагода оновити меблі, куди б ви у Луцьку пішли їх купувати? Таке запитання ми ставили багатьом знайомим і незнайомим лучанам.

Про це розповідає Олександр Моісеєв, керівник відділу маркетингу інтернет магазину меблів Dybok.ua.

Відповіді були в основному схожі - меблевий центр, салон на околиці, базар і магазинчики у спальних районах міста.

Друге питання стосувалось якості надання послуг – чи комфортно вам робити у цьому місці покупку? Ось тут виникав сумнів, і думки в основному схилялися до того, що ні.

Якщо сучасні формати побутового, продуктового та фешн-рітейлу у Луцьку є, то з меблевим, м’яко кажучи, проблеми. І, як зауважив пан Олександр, саме це стало головною причиною відкриття у Луцьку гіпермаркету меблів та люстр Dybok.ua.


У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*


"Більшість наявних меблевих форматів у Луцьку застарілі й не відповідають вимогам часу та потребам споживача. Сьогодні покупець став вимогливіший і не хоче просто купити де-небудь меблі. Важливим стає все - оформлення та освітлення місця продажу, цікавий асортимент товару, чесна ціна, вичерпна консультація, зрозумілі тарифи за складання меблів та інші деталі", - каже керівник відділу маркетингу інтернет магазину меблів Dybok.ua.

За його словами, лучани багато їздять до Європи, і в тій же Польщі бачать такі відомі меблеві мережі, як IKEA, Agata Meble, BRW. Зрозуміло, що отриманого там клієнтського досвіду не знайти ні в Луцьку, ні навіть у Києві.

І питання навіть не в грошах, а швидше - у відсутності альтернатив. Тож сподіваються, що відкриття гіпермаркету стане своєрідним драйвером меблевого ринку Луцька, і від цього повинні виграти, насамперед, споживачі.

Що новий гіпермаркет може запропонувати своїм клієнтам:

Новий меблевий формат

Тут використовують омніканальну модель бізнесу - коли всі переваги, сервіси, товари з інтернет-магазину www.dybok.ua стають доступними у гіпермаркеті, і навпаки. Обирайте і купуйте товар там, де вам зручно, а про все інше тут потурбуються.

У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*

Величезний асортимент

У гіпермаркеті, що займає більше 1000 кв.м, розмістили найпопулярніші моделі меблів і люстр, які клієнти переглядають і купують в інтернеті. Представлений товар вибирали на основі рейтингів сайту, тому всі наявні на виставці меблі - це топи продажів інтернет-магазину www.dybok.ua.

Меблі і люстри

У гіпермаркеті представлені всі головні категорії меблів, а також люстри, бра, торшери і товари освітлення. Ви побачите меблеві кімнати – готові інтер'єрні рішення, завдяки яким зможете краще уявити і спроектувати ці товари у власній оселі. Це буде найбільший в Луцьку асортимент меблів і люстр, представлений в одному місці.

У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*

Затишок і комфорт

Більше того, у гіпермаркеті оформили виставку меблів з урахуванням сучасних трендів дизайну, освітлення, декорування, щоб показати не тільки товар, а й той затишок та комфорт, які насправді купують люди.

У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*


Низькі ціни

Ціни на меблі - діапазону середній та економ. Асортимент виставки розрахований на широке коло покупців. Деякі товари можна придбати за унікально низькими цінами, і це аж ніяк не за рахунок якості - а завдяки тісній співпраці та регулярним акціям, які влаштовують разом з постачальниками.

Безкоштовна доставка меблів
У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*

До того ж, діє безкоштовна доставка замовлення (за умови покупки на суму від 1000 грн) до під’їзду або дверей у Луцьку чи будь-якому іншому населеному пункті області.

Замір і складання меблів

Діє послуга виклику замірника, який допоможе заміряти, підібрати і оформити кухню, якщо виникне така потреба.

Замовляючи послугу збирання меблів, ви отримаєте гарантію на виконану роботу.

У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*


Обмін та повернення

Пропонують також послугу обміну або повернення товару, якщо він з певних причин не підійшов. Термін дії - 30 днів з дня отримання покупки (за умови збереження цілісності упаковки і самого товару).

З 1 по 15 вересня у гіпермаркеті будуть діяти знижки на меблі і люстри до 30%, також серед покупців будуть розіграні подарунки.
У Луцьку з’явиться сучасний гіпермаркет меблів та люстр*


Адреса магазину: Луцьк, проспект Волі 49а, «Сітіпарк», 2 поверх.




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Теги: гіпермаркет, Dybok, магазин, меблі, Луцьк
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