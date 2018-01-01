Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 серпня





У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода.



У Маневичах, Світязі — без опадів. Температура повітря вночі до +14…+18 градусів, удень підніметься до +25…+27.



Вітер південно-східний, північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода.У Маневичах, Світязі — без опадів. Температура повітря вночі до +14…+18 градусів, удень підніметься до +25…+27.Вітер південно-східний, північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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