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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 серпня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода.

У Маневичах, Світязі — без опадів. Температура повітря вночі до +14…+18 градусів, удень підніметься до +25…+27.

Вітер південно-східний, північно-східний, північний і східний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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