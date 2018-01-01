Інспектор не провокувала атовця, який хотів себе спалити під Луцькрадою, – поліція

Луцькі патрульні прокоментували заяви активістів публікації у ЗМІ про події 15 серпня, коли атовецьПід час прес-конференції 16 серпня її учасник висловився, що поліцейська провокувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство біля міської ради напередодні.Коментар патрульної поліції подаємо без змін."Ми переконливо спростовуємо цю інформацію, адже патрульні поліцейські, які були на місці події, жодним чином не хотіли нашкодити хлопцеві, навпаки, вони докладали всіх можливих зусиль, аби відговорити його від згубного вчинку.Зокрема, інспекторкабула в складі екіпажу, який прибув першим на місце події, вона спілкувалась з хлопцем, просила його не чинити нічого з собою, координувала дії інших служб, оперативно доповідала інформацію. Патрульна апелювала до того, що молодий чоловік мусить жити заради двох своїх братів, адже таким вчинком він навряд чого доб’ється.Інспекторка, про яку на прес-конференції згадав доповідач, також жодним чином не висловлювалась проти чоловіка. Вона третій рік працює в Патрульній поліції і має досвід спілкування в схожих ситуаціях, адже неодноразово була на таких викликах.Поліцейські просили інших осіб не провокувати хлопця. Також патрульні мусили відбиватись від нападок інших учасників цієї події, які висловлювали претензії до правоохоронців.Зауважимо, що до дій чи бездіяльності, які спричинили цю подію, ми відношення не маємо. Тоді на місці події патрульні здійснювали охорону публічної безпеки, у тому числі, інспекторка Іванна, в якої вдома залишаються три маленькі донечки, поки вона несе службу. Очевидно, це й не сподобалось активісту, який під час події назвався «журналістом», а наступного дня розповсюдив неправдиву інформацію.Патрульні близько години перебували на місці події, також прибули керівники міського відділку поліції та нашого управління, зокрема, командир 2 роти– теж учасник АТО. Переконані, що це також сприяло тому, що згубного вчинку хлопець таки не вчинив.Ми розуміємо, що таким чином взяли частину гніву учасників та головного винуватця події на себе, і готові до цього, але виступаємо проти публічних заяв окремих осіб, які є надуманими, безпідставними і дискредитують репутацію Патрульної поліції".