В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна
Сьогодні, 14:18
В Ківерцях 24 серпня в рамках заходів з нагоди відзначення Дня незалежності України вперше відбудеться фестиваль кавуна.
Про це йдеться на сайті Ківерцівський районний інформаційний портал.
Тож усіх бажаючих запрошують взяти участь у конкурсі "Кавунові малята" та отримати подарунок за найоригінальніший прикрашений дитячий транспорт (коляски, велосипеди, самокати).
В програмі кавунові конкурси та розваги, перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість та багато іншого.
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Про це йдеться на сайті Ківерцівський районний інформаційний портал.
Тож усіх бажаючих запрошують взяти участь у конкурсі "Кавунові малята" та отримати подарунок за найоригінальніший прикрашений дитячий транспорт (коляски, велосипеди, самокати).
В програмі кавунові конкурси та розваги, перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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