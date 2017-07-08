В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна





Про це йдеться на сайті Ківерцівський районний інформаційний портал.



Тож усіх бажаючих запрошують взяти участь у конкурсі "Кавунові малята" та отримати подарунок за найоригінальніший прикрашений дитячий транспорт (коляски, велосипеди, самокати).



В програмі кавунові конкурси та розваги, перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість та багато іншого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ківерцях 24 серпня в рамках заходів з нагоди відзначення Дня незалежності України вперше відбудеться фестиваль кавуна.Про це йдеться на сайті Ківерцівський районний інформаційний портал.Тож усіх бажаючих запрошують взяти участь у конкурсі "Кавунові малята" та отримати подарунок за найоригінальніший прикрашений дитячий транспорт (коляски, велосипеди, самокати).В програмі кавунові конкурси та розваги, перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість та багато іншого.

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