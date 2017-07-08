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В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна

В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна
В Ківерцях 24 серпня в рамках заходів з нагоди відзначення Дня незалежності України вперше відбудеться фестиваль кавуна.

Про це йдеться на сайті Ківерцівський районний інформаційний портал.

Тож усіх бажаючих запрошують взяти участь у конкурсі "Кавунові малята" та отримати подарунок за найоригінальніший прикрашений дитячий транспорт (коляски, велосипеди, самокати).

В програмі кавунові конкурси та розваги, перегони з кавунами, поїдання кавунів на швидкість та багато іншого.

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Теги: кавун, фестиваль, Ківерці
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