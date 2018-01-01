Суддя, який закрив справу Кернеса, подав у відставку

Андрій Антонов, який розглядав, а потім закрив справу проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, заявляє про тиск і подав у відставку.



Відповідну заяву Антонов подав до Вищої ради правосуддя, - повідомляє



У документі суддя, зокрема, наполягає, що дії прокурорів, які не з’являлись на дебати, «позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення».



Він також зазначає, що прокуратура відкрила проти нього провадження за «неправосудне рішення». Таким чином у ГПУ публічно назвали рішення про закриття справи незаконним ще до відповідного рішення суду. «Цим цілеспрямовано здійснено тиск і дискредитація особисто мене як судді і всієї судової гілки влади в очах суспільства», - заявив суддя.



Окрім того, Антонов зазначив, що в день ухвалення ним рішення Нацагентство із питань запобігання корупції заявило про повну перевірку його електронних декларацій за 2015 року, 2016 і 2017 роки. «Такі дії я пов'язую з прийнятим мною рішенням у справі за обвинуваченням мера Харкова і розцінюю як розправу за винесене рішення», - заявив суддя.



У заяві він просить «вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя».



Речниця Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко повідомила: «Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду міста Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього».



Як пояснили у раді правосуддя, її член має провести перевірку та встановити, чи дійсно було втручання в діяльність судді.



«Остаточне рішення приймається більшістю від складу ВРП. Вона може як застосувати факти реагування, так і відмовити у вжитті таких заходів», – сказала Оксана Лисенко.



Зокрема, Рада може зробити публічну заяву чи звернення, внести до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення.



Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців, розцінивши неявку прокурорів протягом семи засідань як відмову від звинувачення.



У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.



Прокуратура повідомила, що відкрила провадження проти судді Антонова.



А 13 серпня Рада суддів заступилася за нього.



Ще до закриття справи, суддя Андрій Антонов надіслав скаргу до Генпрокуратури про тиск та погрози з боку потерпілої сторони і активістів.



Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Київського районного суду Полтави, який розглядав, а потім закрив справу проти міського голови Харковаі двох його охоронців, заявляє про тиск і подав у відставку.Відповідну заяву Антонов подав до Вищої ради правосуддя, - повідомляє Укрінформ У документі суддя, зокрема, наполягає, що дії прокурорів, які не з’являлись на дебати, «позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення».Він також зазначає, що прокуратура відкрила проти нього провадження за «неправосудне рішення». Таким чином у ГПУ публічно назвали рішення про закриття справи незаконним ще до відповідного рішення суду. «Цим цілеспрямовано здійснено тиск і дискредитація особисто мене як судді і всієї судової гілки влади в очах суспільства», - заявив суддя.Окрім того, Антонов зазначив, що в день ухвалення ним рішення Нацагентство із питань запобігання корупції заявило про повну перевірку його електронних декларацій за 2015 року, 2016 і 2017 роки. «Такі дії я пов'язую з прийнятим мною рішенням у справі за обвинуваченням мера Харкова і розцінюю як розправу за винесене рішення», - заявив суддя.У заяві він просить «вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя».Речниця Вищої ради правосуддяповідомила: «Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду міста Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього».Як пояснили у раді правосуддя, її член має провести перевірку та встановити, чи дійсно було втручання в діяльність судді.«Остаточне рішення приймається більшістю від складу ВРП. Вона може як застосувати факти реагування, так і відмовити у вжитті таких заходів», – сказала Оксана Лисенко.Зокрема, Рада може зробити публічну заяву чи звернення, внести до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення.Як відомо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу щодо харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців, розцінивши неявку прокурорів протягом семи засідань як відмову від звинувачення.У прокуратурі наголосили, що не відмовлялись від обвинувачення і повідомляли в суд про лікарняні, на яких перебували прокурори. Їх карати за неявку не будуть.Прокуратура повідомила, що відкрила провадження проти судді Антонова.А 13 серпня Рада суддів заступилася за нього.Ще до закриття справи, суддя Андрій Антонов надіслав скаргу до Генпрокуратури про тиск та погрози з боку потерпілої сторони і активістів.Кернеса та двох його охоронців обвинувачували у викраденні та катуванні двох активістів Євромайдану.

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