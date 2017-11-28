Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера
Сьогодні, 12:15
Фотограф Сергій Павлюк показав неймовірні світлини ранку на волинському озері.
Фото із озера Колпине у Ратнівському районі митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Фотограф зловив в об'єктив рожеву прохолоду над ранковою водоймою. Поки сонце піднялося ще не високо, небо над озером передивалося фіолетово-рожевими тонами та відбивалося у синіх хвилях води. Поряд, на березі, чекав свого часу залишений човень. Згодом, коли сонце піднялося вище, небо над водойомою стало насичено-бакитним.
Окрім того, на знімках засвілинені пара лебедів, які плюскочуться у прохолодній воді.
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Фото із озера Колпине у Ратнівському районі митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Фотограф зловив в об'єктив рожеву прохолоду над ранковою водоймою. Поки сонце піднялося ще не високо, небо над озером передивалося фіолетово-рожевими тонами та відбивалося у синіх хвилях води. Поряд, на березі, чекав свого часу залишений човень. Згодом, коли сонце піднялося вище, небо над водойомою стало насичено-бакитним.
Окрім того, на знімках засвілинені пара лебедів, які плюскочуться у прохолодній воді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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