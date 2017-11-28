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Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера

Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера
Фотограф Сергій Павлюк показав неймовірні світлини ранку на волинському озері.

Фото із озера Колпине у Ратнівському районі митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Фотограф зловив в об'єктив рожеву прохолоду над ранковою водоймою. Поки сонце піднялося ще не високо, небо над озером передивалося фіолетово-рожевими тонами та відбивалося у синіх хвилях води. Поряд, на березі, чекав свого часу залишений човень. Згодом, коли сонце піднялося вище, небо над водойомою стало насичено-бакитним.

Окрім того, на знімках засвілинені пара лебедів, які плюскочуться у прохолодній воді.


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Теги: озеро, краса
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