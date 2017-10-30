Протягом тижня ковельських патрульних тричі намагалися підкупити

Протягом тижня ковельські патрульні поліцейські тричі відмовились від неправомірної вигоди, а порушникам, які хотіли підкупити правоохоронців, загрожує кримінал.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.17 серпня вдень, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, екіпаж патрульних зупинив MAN, який перевозив трактор Fendt 936 vario. При перевірці інспектори встановили, що водій не має дозволу на цей негабаритний вантаж, а його транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль.47-річний водій – житель Хмельниччини – запропонував «вирішити питання»: він запропонував, а потім і поклав грошову купюру 200 гривень між документами.Чоловік не зреагував на слова патрульних, що дача хабара карається кримінальною статтею, тож був затриманий після такого вчинку.На місці події далі працювала слідчо-оперативна група.18 серпня, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, патрульні виявили мотоцикл без номерних знаків і зупинили його. Встановили, що транспортний засіб розшукує Інтерпол, а водій має ознаки сп’яніння. Це згодом підтвердила перевірка.24-річний чоловік зі Львівщини, не реагуючи на зауваження полісменів, запропонував їм неправомірну вигоду 1000 гривень, аби уникнути відповідальності. Його попередили, що такі дії караються криміналом, але це не подіяло, і він продовжував наполягати на своєму та поклав вказані кошти у службовий автомобільУ результаті – був затриманий і переданий слідчо-оператвині групі.Ще один випадок трапився напередодні, 14 серпня. Інспектор відділу моніторингу помітив у Ковелі Volkswagen Caddy, припаркований з порушенням.Однак водій не відреагував на прохання полісмена переїхати, а забажав «вирішити питання» на місці, поклавши 400 гривень хабара. Після попередження про наслідки від таких дій чоловіка затримали і передали слідчо-оперативній групі.