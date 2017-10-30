Протягом тижня ковельських патрульних тричі намагалися підкупити
Сьогодні, 01:11
Протягом тижня ковельські патрульні поліцейські тричі відмовились від неправомірної вигоди, а порушникам, які хотіли підкупити правоохоронців, загрожує кримінал.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
17 серпня вдень, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, екіпаж патрульних зупинив MAN, який перевозив трактор Fendt 936 vario. При перевірці інспектори встановили, що водій не має дозволу на цей негабаритний вантаж, а його транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль.
47-річний водій – житель Хмельниччини – запропонував «вирішити питання»: він запропонував, а потім і поклав грошову купюру 200 гривень між документами.
Чоловік не зреагував на слова патрульних, що дача хабара карається кримінальною статтею, тож був затриманий після такого вчинку.
На місці події далі працювала слідчо-оперативна група.
18 серпня, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, патрульні виявили мотоцикл без номерних знаків і зупинили його. Встановили, що транспортний засіб розшукує Інтерпол, а водій має ознаки сп’яніння. Це згодом підтвердила перевірка.
24-річний чоловік зі Львівщини, не реагуючи на зауваження полісменів, запропонував їм неправомірну вигоду 1000 гривень, аби уникнути відповідальності. Його попередили, що такі дії караються криміналом, але це не подіяло, і він продовжував наполягати на своєму та поклав вказані кошти у службовий автомобіль
У результаті – був затриманий і переданий слідчо-оператвині групі.
Ще один випадок трапився напередодні, 14 серпня. Інспектор відділу моніторингу помітив у Ковелі Volkswagen Caddy, припаркований з порушенням.
Однак водій не відреагував на прохання полісмена переїхати, а забажав «вирішити питання» на місці, поклавши 400 гривень хабара. Після попередження про наслідки від таких дій чоловіка затримали і передали слідчо-оперативній групі.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
17 серпня вдень, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, екіпаж патрульних зупинив MAN, який перевозив трактор Fendt 936 vario. При перевірці інспектори встановили, що водій не має дозволу на цей негабаритний вантаж, а його транспортний засіб не пройшов обов’язковий технічний контроль.
47-річний водій – житель Хмельниччини – запропонував «вирішити питання»: він запропонував, а потім і поклав грошову купюру 200 гривень між документами.
Чоловік не зреагував на слова патрульних, що дача хабара карається кримінальною статтею, тож був затриманий після такого вчинку.
На місці події далі працювала слідчо-оперативна група.
18 серпня, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, патрульні виявили мотоцикл без номерних знаків і зупинили його. Встановили, що транспортний засіб розшукує Інтерпол, а водій має ознаки сп’яніння. Це згодом підтвердила перевірка.
24-річний чоловік зі Львівщини, не реагуючи на зауваження полісменів, запропонував їм неправомірну вигоду 1000 гривень, аби уникнути відповідальності. Його попередили, що такі дії караються криміналом, але це не подіяло, і він продовжував наполягати на своєму та поклав вказані кошти у службовий автомобіль
У результаті – був затриманий і переданий слідчо-оператвині групі.
Ще один випадок трапився напередодні, 14 серпня. Інспектор відділу моніторингу помітив у Ковелі Volkswagen Caddy, припаркований з порушенням.
Однак водій не відреагував на прохання полісмена переїхати, а забажав «вирішити питання» на місці, поклавши 400 гривень хабара. Після попередження про наслідки від таких дій чоловіка затримали і передали слідчо-оперативній групі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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