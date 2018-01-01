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У «Волині» – вражаюча серія перемог

У «Волині» – вражаюча серія перемог
ФК «Волинь» у Першій Лізі з початку сезону 2018-2019 виграв усі 5 матчів та не пропустив жодного м'яча.

«Ось вона - команда, яка здобула п'яту перемогу поспіль у чемпіонаті України! Цього разу над "Сумами" - 3:0! Давайте насипемо хлопцям якомога більше лайків і будемо чекати наступну перемогу!» – йдеться на сторінці «Crusaders FC Volyn Lutsk» у Facebook.
У «Волині» – вражаюча серія перемог


Нагадаємо, в останньому матчі «Волинь» обіграла «Суми» у Луцьку з рахунком 3:0. Відзначилися Дмитро Козьбан (2 м'ячі) та Ігор Карпенко.
У «Волині» – вражаюча серія перемог

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Теги: «Волинь», спорт, футбол, перемога
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