У «Волині» – вражаюча серія перемог





«Ось вона - команда, яка здобула п'яту перемогу поспіль у чемпіонаті України! Цього разу над "Сумами" - 3:0! Давайте насипемо хлопцям якомога більше лайків і будемо чекати наступну перемогу!» – йдеться на сторінці «Crusaders FC Volyn Lutsk» у Facebook.





Нагадаємо, в останньому матчі «Волинь» обіграла «Суми» у Луцьку з рахунком 3:0. Відзначилися Дмитро Козьбан (2 м'ячі) та Ігор Карпенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК «Волинь» у Першій Лізі з початку сезону 2018-2019 виграв усі 5 матчів та не пропустив жодного м'яча.«Ось вона - команда, яка здобула п'яту перемогу поспіль у чемпіонаті України! Цього разу над "Сумами" - 3:0! Давайте насипемо хлопцям якомога більше лайків і будемо чекати наступну перемогу!» – йдеться на сторінці «Crusaders FC Volyn Lutsk» у Facebook.Нагадаємо, в останньому матчі. Відзначилися(2 м'ячі) та

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