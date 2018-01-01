Кривава бійка: у Луцьку чоловіка побили до втрати свідомості
Сьогодні, 22:07
У ніч на 19 серпня в Луцьку патрульні затримали особу, яка нанесла тілесні ушкодження іншому чоловікові.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Виклик надійшов про бійку на вулиці Кравчука. Коли на місце прибув екіпаж, молодик лежав без свідомості весь у крові (на фото). Іншого чоловіка, який побив його, виявили і затримали патрульні.
Як повідомили медики, травми в особи – середньої тяжкості.
Далі всі детальні обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Виклик надійшов про бійку на вулиці Кравчука. Коли на місце прибув екіпаж, молодик лежав без свідомості весь у крові (на фото). Іншого чоловіка, який побив його, виявили і затримали патрульні.
Як повідомили медики, травми в особи – середньої тяжкості.
Далі всі детальні обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
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