Кривава бійка: у Луцьку чоловіка побили до втрати свідомості

У ніч на 19 серпня в Луцьку патрульні затримали особу, яка нанесла тілесні ушкодження іншому чоловікові.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Виклик надійшов про бійку на вулиці Кравчука. Коли на місце прибув екіпаж, молодик лежав без свідомості весь у крові (на фото). Іншого чоловіка, який побив його, виявили і затримали патрульні.Як повідомили медики, травми в особи – середньої тяжкості.Далі всі детальні обставини встановлювала слідчо-оперативна група.