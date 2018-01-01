Патрульні повідомили деталі моторошного зіткнення мопеда й авто в Луцьку
Сьогодні, 21:15
У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 20 серпня в Луцьку, постраждали три людини. Зокрема і неповнолітня дівчина.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Автопригода з постраждалими трапилася 20 серпня на вулиці Європейській у Луцьку (поблизу в’їзд на територію нового риинку).
За попередньою інформацією, 50-річний водій мопеда Sadur рухався з вулиці Львівської в бік вулиці Мамсурова.
Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з т Dewoo Lanos.
Водія мопеда та двох його пасажирок (18 і 15 років) госпіталізовано.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
Автопригода з постраждалими трапилася 20 серпня на вулиці Європейській у Луцьку (поблизу в’їзд на територію нового риинку).
За попередньою інформацією, 50-річний водій мопеда Sadur рухався з вулиці Львівської в бік вулиці Мамсурова.
Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з т Dewoo Lanos.
Водія мопеда та двох його пасажирок (18 і 15 років) госпіталізовано.
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