Потонув 39-річний волинянин-рибалка
Сьогодні, 10:25
На річці Луга, що протікає поблизу села Павлівка Іваничівського району, потонув чоловік.
Йому було 39 років, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Чоловік рибалив та, ймовірно, впав у воду.
Зазначають, що на місце події виїхали працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області.
Вони і виявили тіло загиблого та підняли на поверхню.
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Йому було 39 років, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Чоловік рибалив та, ймовірно, впав у воду.
Зазначають, що на місце події виїхали працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області.
Вони і виявили тіло загиблого та підняли на поверхню.
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