Потонув 39-річний волинянин-рибалка





Йому було 39 років, – повідомили у прес-службі



Чоловік рибалив та, ймовірно, впав у воду.



Зазначають, що на місце події виїхали працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області.



Вони і виявили тіло загиблого та підняли на поверхню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На річці Луга, що протікає поблизу села Павлівка Іваничівського району, потонув чоловік.Йому було 39 років, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області Чоловік рибалив та, ймовірно, впав у воду.Зазначають, що на місце події виїхали працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області.Вони і виявили тіло загиблого та підняли на поверхню.

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