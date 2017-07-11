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Потонув 39-річний волинянин-рибалка

Потонув 39-річний волинянин-рибалка
На річці Луга, що протікає поблизу села Павлівка Іваничівського району, потонув чоловік.

Йому було 39 років, – повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Чоловік рибалив та, ймовірно, впав у воду.

Зазначають, що на місце події виїхали працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області.

Вони і виявили тіло загиблого та підняли на поверхню.

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Теги: рибалка, Волинь, втопився, вода, смерть
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