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Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО

Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
У Володимирі-Волинському зустріли тіло Героя Василя Крищука, який загинув на Донбасі.

Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської мерії.

Нагадаємо, страшна звістка про смерть Василя облетіла Україну 18 серпня 2018 року.

Похоронний кортеж з тілом Героя в супроводі «Пливе кача...» проїхав центральними вулицями міста, вздовж яких навколішках земляка зустрічали володимирчани.

Раз по раз зупиняючись, авто зі знаком «200» доправило тіло загиблого Героя до рідного дому, де тато, син і чоловік пробуде останню ніч.

22 серпня 2018 року, о 12:00, за адресою вул. Володимира Великого, 1, де проживає родина Крищуків, відправлять прощальний молебень, опісля всі бажаючі зможуть попрощатись з Героєм в церкві Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Похоронять загиблого на міському Федорівському кладовищі.

У Володимирі-Волинському заборонили та відмінили всі розважальні заходи. У місті оголосили два дні жалоби.
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО
Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО

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Теги: Василь Крищук, Волинь, АТО, смерть, війна, Росія, Донбас
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