Героя Василя Крищука зустріли у рідному місті. ФОТО





Про це повідомили на



Нагадаємо, страшна звістка про смерть Василя облетіла Україну 18 серпня 2018 року.



Похоронний кортеж з тілом Героя в супроводі «Пливе кача...» проїхав центральними вулицями міста, вздовж яких навколішках земляка зустрічали володимирчани.



Раз по раз зупиняючись, авто зі знаком «200» доправило тіло загиблого Героя до рідного дому, де тато, син і чоловік пробуде останню ніч.



22 серпня 2018 року, о 12:00, за адресою вул. Володимира Великого, 1, де проживає родина Крищуків, відправлять прощальний молебень, опісля всі бажаючі зможуть попрощатись з Героєм в церкві Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



Похоронять загиблого на міському Федорівському кладовищі.



У Володимирі-Волинському заборонили та відмінили всі розважальні заходи. У місті оголосили два дні жалоби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зустріли тіло Героя Василя Крищука, який загинув на Донбасі.Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської мерії.Нагадаємо,облетіла Україну 18 серпня 2018 року.Похоронний кортеж з тілом Героя в супроводі «Пливе кача...» проїхав центральними вулицями міста, вздовж яких навколішках земляка зустрічали володимирчани.Раз по раз зупиняючись, авто зі знаком «200» доправило тіло загиблого Героя до рідного дому, де тато, син і чоловік пробуде останню ніч.22 серпня 2018 року, о 12:00, за адресою вул. Володимира Великого, 1, де проживає родина Крищуків, відправлять прощальний молебень, опісля всі бажаючі зможуть попрощатись з Героєм в церкві Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.Похоронять загиблого на міському Федорівському кладовищі.У Володимирі-Волинському заборонили та відмінили всі розважальні заходи.

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