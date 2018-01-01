На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Ковельські правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків, в ході яких вилучили близько 1 тонни спиртової суміші.



Вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію, призначення експертиз та повідомлення про підозру особам, причетним до незаконної діяльності.



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