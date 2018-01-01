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На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО

На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
У Ковелі знайшли сховок з тонною сурогатного спирту.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Ковельські правоохоронці провели низку санкціонованих судом обшуків, в ході яких вилучили близько 1 тонни спиртової суміші.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучену продукцію, призначення експертиз та повідомлення про підозру особам, причетним до незаконної діяльності.
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО
На Волині вилучили тонну сурогатного спирту. ФОТО

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Теги: алкоголь, спирт, порушення, злочин, Ковель
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