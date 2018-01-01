Де у Луцьку не буде світла 22 серпня





Про це повідомили на офіційному сайті Луцькради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 серпня, з 8.00 до 18.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул.Чернишевського, 86-116;



- вул.Урицького (частково),



- вул.Юрія Тютюнника (частково).

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