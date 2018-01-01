Де у Луцьку не буде світла 22 серпня
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де у Луцьку відбудеться відімкнення електроенергії у середу, 22 серпня.
Про це повідомили на офіційному сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 серпня, з 8.00 до 18.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Чернишевського, 86-116;
- вул.Урицького (частково),
- вул.Юрія Тютюнника (частково).
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Про це повідомили на офіційному сайті Луцькради.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 серпня, з 8.00 до 18.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул.Чернишевського, 86-116;
- вул.Урицького (частково),
- вул.Юрія Тютюнника (частково).
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