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Де у Луцьку не буде світла 22 серпня

Де у Луцьку не буде світла 22 серпня
Повідомили, де у Луцьку відбудеться відімкнення електроенергії у середу, 22 серпня.

Про це повідомили на офіційному сайті Луцькради.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 22 серпня, з 8.00 до 18.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул.Чернишевського, 86-116;

- вул.Урицького (частково),

- вул.Юрія Тютюнника (частково).

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Теги: світло, електропостачання
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