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Погода в Луцьку на 22 серпня

Погода в Луцьку на 22 серпня
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора.

Без опадів.

Удень температура повітря сягне позначки +24°, а вночі +15°.

Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.

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Теги: погода, прогноз
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