Погода в Луцьку на 22 серпня
Сьогодні, 20:00
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора.
Без опадів.
Удень температура повітря сягне позначки +24°, а вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.
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Без опадів.
Удень температура повітря сягне позначки +24°, а вночі +15°.
Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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