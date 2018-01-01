Погода в Луцьку на 22 серпня





Без опадів.



Удень температура повітря сягне позначки +24°, а вночі +15°.



Народний прогноз погоди: 22 серпня відзначається день пам'яті апостола Матвія. У давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки.

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