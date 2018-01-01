Багатостраждальну дорогу до Прилуцького відремонтують





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Нагадаємо, сільський голова Прилуцького Валентин Арчибасов



Головний аргумент - Луцька міська рада не виконала умов підписаних раніше договорів, зокрема, не допомогла у співфінансуванні ремонту дороги на вулицях Наливайка та Івана Богуна.



Відтак, у Прилуцькому відремонтують дорогу, поставлять зупинки, дорожні знаки, нанесуть розмітку.



На роботи витратять 5,2 мільйона гривень. Завершити їх мають до 31 грудня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До села Прилуцьке відремонтують дорогу, яка стала "каменем спотикання" на шляху до об'єднання з Луцьком.Відповідний тендер оголосили на ProZorro.Нагадаємо, сільський голова Прилуцького неодноразово накладав вето на рішення «Про надання згоди на добровільне об′єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи».Головний аргумент - Луцька міська рада не виконала умов підписаних раніше договорів, зокрема, не допомогла у співфінансуванні ремонту дороги на вулицях Наливайка та Івана Богуна.Відтак, у Прилуцькому відремонтують дорогу, поставлять зупинки, дорожні знаки, нанесуть розмітку.На роботи витратять 5,2 мільйона гривень. Завершити їх мають до 31 грудня 2019 року.

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