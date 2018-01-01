У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО





Про це повідомляє



«Поблизу Залізничного шосе сталося загоряння автомобіля Opel. І хоча всі служби порятунку доволі оперативно прибули на місце, без травмованих не обійшлося - водій Opel із опіками у кареті швидкої», - йдеться у повідомленні.



Наразі причини пожежі встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві поблизу Залізничного шосе сталася пожежа – загорівся автомобіль Opel, всередині якого був водій. Чоловіка з опіками госпіталізували.Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.«Поблизу Залізничного шосе сталося загоряння автомобіля Opel. І хоча всі служби порятунку доволі оперативно прибули на місце, без травмованих не обійшлося - водій Opel із опіками у кареті швидкої», - йдеться у повідомленні.Наразі причини пожежі встановлюються.

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