У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
Сьогодні, 15:56
У Києві поблизу Залізничного шосе сталася пожежа – загорівся автомобіль Opel, всередині якого був водій. Чоловіка з опіками госпіталізували.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
«Поблизу Залізничного шосе сталося загоряння автомобіля Opel. І хоча всі служби порятунку доволі оперативно прибули на місце, без травмованих не обійшлося - водій Opel із опіками у кареті швидкої», - йдеться у повідомленні.
Наразі причини пожежі встановлюються.
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Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.
«Поблизу Залізничного шосе сталося загоряння автомобіля Opel. І хоча всі служби порятунку доволі оперативно прибули на місце, без травмованих не обійшлося - водій Opel із опіками у кареті швидкої», - йдеться у повідомленні.
Наразі причини пожежі встановлюються.
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