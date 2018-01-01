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У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО

У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
У Києві поблизу Залізничного шосе сталася пожежа – загорівся автомобіль Opel, всередині якого був водій. Чоловіка з опіками госпіталізували.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«Поблизу Залізничного шосе сталося загоряння автомобіля Opel. І хоча всі служби порятунку доволі оперативно прибули на місце, без травмованих не обійшлося - водій Opel із опіками у кареті швидкої», - йдеться у повідомленні.

Наразі причини пожежі встановлюються.
У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО
У Києві під час руху загорівся Opel з водієм усередині. ФОТО

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Теги: Київ, пожежа, ДТП, швидка, вогонь
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