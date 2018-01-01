Родинам загиблих атовців на Волині віддали катівню НКВС

Приміщення, яке передали у користування громадській організації «Члени родин загиблих в АТО «Віра» на Волині, потребує ремонту.Про це повідомили у Ковельській райраді.Голова райрадита його заступникразом із активістами громадських організацій побували в приміщенні, яке надано в користування ГО «Члени родин загиблих в АТО «Віра».Разом із директором ПП «Златомир»учасники зібрання обговорили можливі варіанти ремонту приміщення.До речі, в цьому приміщенні в 1939-1941 роках знаходився відділ НКВС на Ковельській залізниці, де утримувались політичні в’язні, десятки з яких були замордовані та розстріляні в червні 1941 року і таємно закопані неподалік подвір’я.