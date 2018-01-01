Родинам загиблих атовців на Волині віддали катівню НКВС

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Приміщення, яке передали у користування громадській організації «Члени родин загиблих в АТО «Віра» на Волині, потребує ремонту.
Про це повідомили у Ковельській райраді.
Голова райради Андрій Броїло та його заступник Олександр Пасенковський разом із активістами громадських організацій побували в приміщенні, яке надано в користування ГО «Члени родин загиблих в АТО «Віра».
Разом із директором ПП «Златомир» Василем Волинчуком учасники зібрання обговорили можливі варіанти ремонту приміщення.
До речі, в цьому приміщенні в 1939-1941 роках знаходився відділ НКВС на Ковельській залізниці, де утримувались політичні в’язні, десятки з яких були замордовані та розстріляні в червні 1941 року і таємно закопані неподалік подвір’я.
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Про це повідомили у Ковельській райраді.
Голова райради Андрій Броїло та його заступник Олександр Пасенковський разом із активістами громадських організацій побували в приміщенні, яке надано в користування ГО «Члени родин загиблих в АТО «Віра».
Разом із директором ПП «Златомир» Василем Волинчуком учасники зібрання обговорили можливі варіанти ремонту приміщення.
До речі, в цьому приміщенні в 1939-1941 роках знаходився відділ НКВС на Ковельській залізниці, де утримувались політичні в’язні, десятки з яких були замордовані та розстріляні в червні 1941 року і таємно закопані неподалік подвір’я.
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Коментарі 1
Навіщо їм приміщення? І громадські організації не потрібні, вони в більшості випадків задля відмивання грошей. По статусу же вони як гуртки.
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