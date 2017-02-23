Порошенко вибачився за слова про швидке завершення війни в 2014 році

Петро Порошенко вибачився за те, що у 2014 році заявив про швидке завершення антитерористичної операції на Донбасі.



Про це він сказав 23 серпня у Дніпрі під час урочистостей до Дня українського прапора, - пише "



"Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко", - сказав Порошенко.



"Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок", - додав глава держави.



За його словами, "від самого початку треба було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожен клаптик української землі".



Але, за словами Порошенка, тоді "багато хто не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни: а саме українську армію знищували, роззброїли, роздягли розікрали".



Водночас глава держави наголосив, що Україна доволі швидко зібрала в кулак всі наявні на той момент ресурси, за лічені тижні звільнила велику частину територій, а "АТО наблизилося до переможного фіналу".



"Але Росія в серпні вдерлася до України вже своїми регулярними підрозділами. А це докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію І всі наші розрахунки щодо ресурсів часу, інтенсивності операції були зруйновані", – сказав президент.



Водночас Порошенко висловив упевненість, що "мир обов’язково настане на нашій землі".



"Забезпечити його може єдність українського народу, боєздатне військо, яке день за днем стає дедалі сильнішим. Спільними зусиллями ми це точно зробимо", – запевнив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентвибачився за те, що у 2014 році заявив про швидке завершення антитерористичної операції на Донбасі.Про це він сказав 23 серпня у Дніпрі під час урочистостей до Дня українського прапора, - пише " Українська правда "."Понад чотири року тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Не важлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко", - сказав Порошенко."Я шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилась. Прошу за це вибачення. Це для мене серйозний урок обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок", - додав глава держави.За його словами, "від самого початку треба було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу за те, щоб звільнити кожен клаптик української землі".Але, за словами Порошенка, тоді "багато хто не усвідомлював реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни: а саме українську армію знищували, роззброїли, роздягли розікрали".Водночас глава держави наголосив, що Україна доволі швидко зібрала в кулак всі наявні на той момент ресурси, за лічені тижні звільнила велику частину територій, а "АТО наблизилося до переможного фіналу"."Але Росія в серпні вдерлася до України вже своїми регулярними підрозділами. А це докорінним чином змінило військово-стратегічну ситуацію І всі наші розрахунки щодо ресурсів часу, інтенсивності операції були зруйновані", – сказав президент.Водночас Порошенко висловив упевненість, що "мир обов’язково настане на нашій землі"."Забезпечити його може єдність українського народу, боєздатне військо, яке день за днем стає дедалі сильнішим. Спільними зусиллями ми це точно зробимо", – запевнив він.

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