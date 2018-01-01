Волиняни закидали соцмережі світлинами з прапором України. ФОТО





Дехто також публікує цікаві історії, пов'язані з прапором. А ще, просто хизуються яскравими світлинами з синьо-жовтими стягами.



В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.



Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто



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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших дописів.

















































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У соцмережах волиняни зробили імпровізований флешмоб, у якому активно діляться привітаннями з Днем прапора України.Дехто також публікує цікаві історії, пов'язані з прапором. А ще, просто хизуються яскравими світлинами з синьо-жовтими стягами.В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг підготувало для вас добірку найцікавіших дописів.

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