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Волиняни закидали соцмережі світлинами з прапором України. ФОТО

Волиняни закидали соцмережі світлинами з прапором України. ФОТО
У соцмережах волиняни зробили імпровізований флешмоб, у якому активно діляться привітаннями з Днем прапора України.

Дехто також публікує цікаві історії, пов'язані з прапором. А ще, просто хизуються яскравими світлинами з синьо-жовтими стягами.

В Україні розпочалися урочистості з нагоди одного з найважливіших свят - Дня Державного прапора.

Луцьк теж не пасе задніх і над містом близько 9:10 урочисто замайорів синьо-жовтий стяг.

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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших дописів.
























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Теги: День Прапора, соцмережі
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